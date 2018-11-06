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БГК имени Мешкова уступил "Загребу" в SEHA-лиге
07.11.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел поражение от лидера SEHA-лиги "Загреба" в гостевом матче 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Поединок в хорватской столице чемпионы Беларуси проводили не в сильнейшем составе и в итоге уступили хозяевам со счетом 24:29 (10:13).
После восьми проведенных встреч брестчане имеют 12 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице, у лидирующего "Загреба" 21 зачетный балл.
Следующую встречу SEHA-лиги БГК имени Мешкова проведет 27 ноября на площадке брестского спорткомплекса "Виктория" против хорватского клуба "Нексе", который накануне уступил в Скопье македонскому "Вардару" 26:31.
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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова потерпел поражение от лидера SEHA-лиги "Загреба" в гостевом матче 8-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА. Поединок в...
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