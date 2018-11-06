ГАИ усилила контроль за соблюдением ПДД пешеходами и велосипедистами

В осенний период Госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности пешеходов и велосипедистов. Ведь именно они составляю самую уязвимую категорию участников дорожного движения, и особенно в осенний период. И как показывает статистика, именно с приходом осени увеличивается количество ДТП с данной категорией участников дорожного движения.



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Основной из причин дорожно-транспортных происшествий с данной категорией является игнорирование Правил дорожного движения, а также отсутствие в темное время суток световозвращающих элементов на одежде пеших участников. Особую опасность на проезжей части или вблизи нее создают нетрезвые пешеходы и велосипедисты. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Их поведение невозможно предугадать, поэтому водитель должен немедленно принять меры предосторожности, а при необходимости остановиться. Имеют место случаи, когда нетрезвые пешеходы выбирают для своего отдыха проезжую часть, такие аварии заканчиваются тяжелыми последствиями.



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Что касается велосипедистов, то для жителей небольших поселков в пригороде Бреста велосипед является основным средством передвижения в любое время суток и, иногда независимо от сезона. Поэтому соответствие его оборудования требованиям Правил дорожного движения - не просто формальность, а вопрос личной безопасности и сохранения жизни и здоровья.



06 ноября в вечернее время ( с 19.00 до 22.00 часов) сотрудники Госавтоинспекции совместно с корреспондентами ТРК "Брест" и ООО "Буг ТВ" в Брестском районе провели мониторинг на предмет исполнения велосипедистами пунктов 149 и 200 ПДД , регламентирующих требования к оборудованию велосипеда и движению в темное время суток, а пешеходами - выполнение п.17.1 (использование световозвращающих элементов в темное время суток).



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К сожалению, нашлось не мало велосипедистов и пешеходов - не заботящихся о своей безопасности. А ведь в темное время суток - это основа всех основ - быть видимым! В отношении нарушителей были составлены административные материалы. Также, инспектора ГАИ провели профилактические беседы о неукоснительном соблюдении ПДД и обязательном использовании световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток.



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Задумайтесь о своей безопасности! Берегите себя и уважайте водителей транспортных средств, которым в темное время суток очень сложно вас заметить, если вы без светоотражателя.



Уважаемые участники дорожного движения! Если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.