Озеленители Пинска в 2019 году планируют заложить новые зоны отдыха

В Пинске в 2019 году планируется заложить новые зеленые зоны отдыха, сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности заместителя генерального директора по благоустройству городского ЖКХ Виктор Домнич.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60400.php

Читать полностью в источнике с фото:





В городе сейчас завершаются работы по осенней посадке деревьев. Всего в течение года их было высажено около 2,2 тыс. штук. В основном для озеленения использовались лиственные породы - липа, клен, вяз, береза. Помимо этого, Пинск украсили 1685 кустарников. "На следующий год в планах в основном вести работы в новых районах жилой застройки, намечено высадить свыше 2 тыс. зеленых насаждений. Предусматривается закладка новых зеленых зон отдыха", - отметил Виктор Домнич.

В Пинске с 1 октября по 1 ноября проводился месячник по наведению порядка. Были очищены скверы, парки, улица, пустыри, прибрежная зона. С территории города коммунальники вывезли 370 куб.м мусора, около 800 куб.м опавшей листвы. Активную помощь по благоустройству родного города оказали представители объединения "Белая Русь" и БРСМ , учащиеся педагогического колледжа во время республиканской экологической акции "Зробім-2018" навели порядок на южной стороне Пины.

Значительное внимание в период месячника уделено подготовке к зиме улично-дорожной сети. Произведено сплошное асфальтирование улиц, дворовых территорий на площади почти 14,7 тыс. кв.м, выполнен ямочный ремонт (11,6 тыс. кв.м). В частном секторе подсыпано более 7 км дорог с грунтовым покрытием.

Еще одним значимым объектом благоустройства города в этом году стала набережная реки Пина. Специалисты начали текущий ремонт пешеходной зоны и подпорных стенок. Обновлен участок около 800 м. Работы планируется продолжить в 2019 году. Будет отремонтирован второй участок - вплоть до городского парка - протяженностью примерно 1 км. Параллельно будет выполнено благоустройство прилегающего сквера.