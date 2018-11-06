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Профсоюзный форум "Студенческая осень" пройдет 14-16 ноября в Беларуси

07.11.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Молодежный профсоюзный форум "Студенческая осень" пройдет с 14 по 16 ноября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60399.php

Профсоюзный форум "Студенческая осень" пройдет 14-16 ноября в Беларуси

Откроет форум 14 ноября столичная молодежь, затем эстафету подхватит Брест, Витебск, Гомель, Гродно и Могилев. Молодые люди вместе с представителями профсоюзных первичек, руководства учебных заведений высшего и среднего образования, а также руководства области поучаствуют в семинарах и тренингах. Участники посетят крупнейшие предприятия, где подробнее узнают о нюансах будущей профессии, а также познакомятся с опытом работы профсоюзных организаций. Они подробнее узнают о дополнительных гарантиях, предоставляемых молодым специалистам действующим законодательством и коллективными договорами.

Кроме того, во время форума в ходе специального проекта "Университетская среда" пройдут выставки профориентационной, имиджевой продукции и массмедиа учреждений высшего образования.

Профсоюзный форум "Студенческая осень" пройдет уже в третий раз. В 2017-м он собрал более 1 тыс. участников из 43 высших учебных заведений страны. Обучающие мероприятия направлены на содействие обеспечению занятости молодежи, снижение оттока и закрепление молодых специалистов на рабочих местах, а также налаживание конструктивного диалога между выпускниками учреждений высшего образования и руководством предприятий.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Молодежный профсоюзный форум "Студенческая осень" пройдет с 14 по 16 ноября в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов. Откроет форум 14 ноября...
 
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