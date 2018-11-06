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Бабушку, которая не смогла выйти ночью из леса, нашли поисковики в Жабинковском районе

07.11.2018 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Бабушка, 87 лет, Татьяна Кузьминична с Жабинковскго района найдена поисковой группой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60398.php

Бабушку, которая не смогла выйти ночью из леса, нашли поисковики в Жабинковском районе


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60398.php

Бабушку, которая не смогла выйти ночью из леса, нашли поисковики в Жабинковском районе

С бабушкой все хорошо, передали МЧС а затем прибыла карета скорой помощи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60398.php

Бабушку, которая не смогла выйти ночью из леса, нашли поисковики в Жабинковском районе
 Бабушку, которая не смогла выйти ночью из леса, нашли поисковики в Жабинковском районе

Желаем скорейшего выздоровления!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60398.php

Бабушку, которая не смогла выйти ночью из леса, нашли поисковики в Жабинковском районе
 Бабушку, которая не смогла выйти ночью из леса, нашли поисковики в Жабинковском районе


Благодарим Всех, кто откликнулся, так же выражаем благодарность нашим коллегам с города Кобрин и Барановичи! 

 
 
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Бабушка, 87 лет, Татьяна Кузьминична с Жабинковскго района найдена поисковой группой. С бабушкой все хорошо, передали МЧС а затем прибыла карета скорой помощи. ...
 
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