﻿ Замглавы Минобороны РФ проинспектировал воинскую часть российских ВКС в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замглавы Минобороны РФ проинспектировал воинскую часть российских ВКС в Беларуси

07.11.2018 10:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Заместитель министра обороны России - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов проверил воинскую часть российских Воздушно-космических сил, расположенную в Беларуси.

"С 1 ноября официально приступило к работе главное военно-политическое управление Вооруженных сил России, перед которым руководством страны и Минобороны поставлены серьёзные, важные и своевременные задачи", - сказал А.Картаполов на встрече с военнослужащими.

В ходе проверки А.Картаполов обратил особое внимание на ведущуюся в части информационно-воспитательную работу и внедрение электронных средств информации. Он также проверил состояние казарм и столовой, посетил православный воинский храм в честь святого апостола Андрея Первозванного и передал ему в дар икону.

В ходе посещения воинской части он также вручил флаг "Юнармии" отряду, который состоит из детей российских военнослужащих и назван в честь погибшего в Сирии Героя России майора Романа Филипова. Затем с участием посла России в Беларуси Михаила Бабича и заместителя начальника главного штаба "Юнармии" олимпийской чемпионки Елены Слесаренко прошло вручение новым юнармейцам нагрудных знаков. Также А.Картаполов подарил юнармейцам библиотеку книг серии "Военные приключения".

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель министра обороны России - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов проверил воинскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
За год в Беларуси зарегистрировали 241 случай кори. Каждый четвёртый − у ребёнка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика