Замглавы Минобороны РФ проинспектировал воинскую часть российских ВКС в Беларуси

Заместитель министра обороны России - начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов проверил воинскую часть российских Воздушно-космических сил, расположенную в Беларуси.

"С 1 ноября официально приступило к работе главное военно-политическое управление Вооруженных сил России, перед которым руководством страны и Минобороны поставлены серьёзные, важные и своевременные задачи", - сказал А.Картаполов на встрече с военнослужащими.

В ходе проверки А.Картаполов обратил особое внимание на ведущуюся в части информационно-воспитательную работу и внедрение электронных средств информации. Он также проверил состояние казарм и столовой, посетил православный воинский храм в честь святого апостола Андрея Первозванного и передал ему в дар икону.

В ходе посещения воинской части он также вручил флаг "Юнармии" отряду, который состоит из детей российских военнослужащих и назван в честь погибшего в Сирии Героя России майора Романа Филипова. Затем с участием посла России в Беларуси Михаила Бабича и заместителя начальника главного штаба "Юнармии" олимпийской чемпионки Елены Слесаренко прошло вручение новым юнармейцам нагрудных знаков. Также А.Картаполов подарил юнармейцам библиотеку книг серии "Военные приключения".