Всемирный банк сравнил доходы на душу населения в Беларуси и Германии



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— уточнила она.По мнению эксперта, для ускорения роста необходимо решить вопрос неэффективности госсектора и создать условия для роста частного сектора.Галина Андронова-Винселет отметила удвоение доли ИТ-сектора в экспорте услуг, подчеркнув, что росли глобально успешные частные белорусские компании. Есть такие истории успеха и в других частных компаниях, отметила она, приведя в пример производителя рентгеновских систем досмотра «Адани».Представитель Всемирного банка напомнила, что уже 48% от ВВП в Беларуси достигает госдолг и долг, гарантированный государством. И это не считая долга, гарантированного местными органами власти, уточнила эксперт.