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Всемирный банк сравнил доходы на душу населения в Беларуси и Германии
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
«То есть 40 лет потребуется при нынешних темпах, чтобы достичь нынешнего уровня в Германии», — уточнила она.
По мнению эксперта, для ускорения роста необходимо решить вопрос неэффективности госсектора и создать условия для роста частного сектора.
Галина Андронова-Винселет отметила удвоение доли ИТ-сектора в экспорте услуг, подчеркнув, что росли глобально успешные частные белорусские компании. Есть такие истории успеха и в других частных компаниях, отметила она, приведя в пример производителя рентгеновских систем досмотра «Адани».
Представитель Всемирного банка напомнила, что уже 48% от ВВП в Беларуси достигает госдолг и долг, гарантированный государством. И это не считая долга, гарантированного местными органами власти, уточнила эксперт.
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Доход на душу населения в Беларуси составляет треть от аналогичного показателя в Германии.
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