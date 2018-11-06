Видео с карабкающимся по склону медвежонком разозлило пользователей сети

В сети набирает популярность видео, на котором медвежонок пытается вскарабкаться по заснеженному склону вслед за матерью, пишет lenta.ru . Кадры, снятые летом в Магаданской области на дрон, широко разошлись в начале ноября, после того, как попали на ViralHog.



На ролике медвежонок долго не мог преодолеть склон, постоянно съезжая вниз. Одна из попыток едва не увенчалась успехом, медведица чуть не схватила его лапой, но на последнем метре малыш в очередной раз скатился в овраг.







Медвежонок не думал сдаваться, и наконец взобрался наверх.



В комментариях под видео пользователи раскритиковали оператора. В частности, высказывалось предположение, что медвежонок не мог забраться наверх из-за паники, охватившей его из-за летающего рядом беспилотника: «Потерявший много энергии медвежонок может умереть через несколько дней»; «Данное видео должно стать доказательством по обвинению в жестоком обращении с животными»; «Именно поэтому в большинстве национальных парков мира дроны запрещены», — отметили комментаторы.



Оператор Дмитрий Кедров в разговоре с TJ рассказал, что коптер, с которого велась съемка, не напугал животное. По словам Кедрова, ролик был снят летом на магаданском побережье Охотского моря. Мужчина, много лет увлекающийся съемками дикой природы, добрался туда самолетом из Москвы, а затем на лодке. Оператор утверждает, что снимал животных издалека, а затем уже на стадии обработки приблизил нужный участок кадра.



Кедров заявил, что медвежонок не раз падал со склона еще до того, как его мать услышала коптер. «Это обычная жизнь животных. Мы ее наблюдали неоднократно. В злобной реакции некоторых зрителей ничего, кроме некомпетентности, нет», — отметил он. Кедров заметил, что старается учитывать реакцию животных на «жужжащий летающий предмет» при проведении съемки.

Твит по теме @feeling_so_real Если медвежонок смог взобраться назад на гору к маме, то и ты сможешь. Но медвежонок молодец, не кис по ерунде, не паниковал и лапки не опускал, медвежонку смерть нафиг не упала, медвежонку нужна жизнь, и он её возьмет. Матвей Коперник