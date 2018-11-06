Черновик от 07.11.2018 10:55 (Виктория Джухунян)

‍Все произошло в одном из торговых центров Минска.

Охранник, зайдя в туалет, в одной из кабинок он услышал шелест пакета, а потом на полу заметил рассыпанное вещество зеленого цвета. Охранник потребовал покинуть кабинку. Парень, которого он хотел задержать, попытался скрыться, но был задержан.

На место происшествия прибыли сотрудники милиции. Они провели обыск 19-летнего парня. У него был обнаружен сверток, который содержал то же вещество, что и рассыпанное на полу. После проведения экспертизы было установлено, что трава является наркотиком — марихуаной.

Известно, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В отношении фигуранта Октябрьским РОСК г. Минска возбуждено уголовное дело.