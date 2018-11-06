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Посмотрите, как изменились "перчинки" из группы Spice Girls за 25 лет
Вчера участницы
Поп-группа Spice Girls образована в 1994 году и тогда состояла из 5 солисток — Виктории Бекхэм, Мел Би, Мел Си, Джери Холлиуэл и Эммы Бантон, которую нашли в последний момент. Своим кредо они сделали выражение «Власть девушкам!» и в конце 1990-х даже написали книгу на эту тему — Girl Power — которая стала бестселлером.
Именно в этот момент СМИ наградили солисток группы псевдонимами — Scary (Мел Би), Baby (Бантон), Ginger (Холлиуэл), Posh (Бэкхем) and Sporty (Мел Си), заставив фанатов забыть настоящие имена девушек.
Мелани Браун
«Пугающая перчинка» (Scary Spice)
Джери Холлиуэлл
«Рыжая перчинка» (Ginger Spice)
Эмма Бантон
«Острая малышка» (Baby Spice)
Виктория Бекхэм
«Шикарная перчинка» (Posh Spice)
Мелани Чисхолм
«Спортивная перчинка» (Sporty Spice)
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