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Посмотрите, как изменились "перчинки" из группы Spice Girls за 25 лет

07.11.2018 10:50 — Разное | Tut.by  
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Вчера участницы Spice Girls объявили о своем воссоединении и первом за долгие годы гастрольном туре по Британии. AFISHA.TUT.BY сделала ностальгическую подборку душевных фотографий: как менялись девушки за время существования группы?

Поп-группа Spice Girls образована в 1994 году и тогда состояла из 5 солисток — Виктории Бекхэм, Мел Би, Мел Си, Джери Холлиуэл и Эммы Бантон, которую нашли в последний момент. Своим кредо они сделали выражение «Власть девушкам!» и в конце 1990-х даже написали книгу на эту тему — Girl Power — которая стала бестселлером.


Фото: popcornfashion.com

Именно в этот момент СМИ наградили солисток группы псевдонимами — Scary (Мел Би), Baby (Бантон), Ginger (Холлиуэл), Posh (Бэкхем) and Sporty (Мел Си), заставив фанатов забыть настоящие имена девушек.

Мелани Браун

«Пугающая перчинка» (Scary Spice)


Джери Холлиуэлл

«Рыжая перчинка» (Ginger Spice)


Эмма Бантон

«Острая малышка» (Baby Spice)


Виктория Бекхэм

«Шикарная перчинка» (Posh Spice)


Мелани Чисхолм

«Спортивная перчинка» (Sporty Spice)



2008. Один из последних официальных концертов

2012. Временное воссоединение коллектива

Теперь


фото: Instagram Виктории Бэкхем

В тур девушки отправляются без Бэкхем — у нее «деловые обязательства». Фото: thespicegirls.com
 

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3 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на концерт Елены Темниковой, который состоится 17 ноября во Дворце спорта. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 9 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера участницы Spice Girls объявили о своем воссоединении и первом за долгие годы гастрольном туре по Британии. AFISHA.TUT.BY сделала ностальгическую подборку душевных...
 
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