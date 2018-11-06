Революция — локомотив истории

Октябрьская революция — переломный момент в нашей истории. События осени 1917-го стали одними из самых значимых в XX веке и коренным образом повлияли на дальнейший ход всемирной истории. Вооруженное восстание, взятие Зимнего Дворца, победа социалистической революции. Именно благодаря этим событиям люди получили право на труд, образование, отдых.





Неудивительно, что и по сей день, все дальше и дальше удаляясь от этого события, во всех постсоветских государствах торжественно отмечается эта знаменательная дата — 7 ноября.

Так, 6 ноября в зале Ивьевской детской школы искусства состоялся праздничный концерт, на котором присутствовало руководство района, представители общественных организаций, ветераны и молодежь.



С теплыми словами поздравления землякам к гостям мероприятия обратился председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько: «Октябрь 1917 года не только изменил судьбу огромной страны, но и во многом определил путь развития человечества. Он воплотил мечты многих людей о «новом мире», основанном на принципах свободы, равенства и справедливости, уважения человека и его труда. Для белорусского народа важным событием стало создание Белорусской Советской Социалистической Республики, на основе которой позже было образовано суверенное государство — Республика Беларусь. Отмечая этот день, мы отдаем дань признания всем поколениям советских людей, которые заложили фундамент нашей экономики, отстояли честь и независимость страны в годы военного лихолетья, прославили наше государство достижениями в науке, культуре, спорте...»

Работники Ивьевской районной библиотеки презентовали персонифицированный альбом «Гродненщина в лицах», который рассказывает о выдающихся людях, внесших значительный вклад в развитие Гродненской области в период с 1991 и до настоящего времени. Его героями стали деятели, награжденные государственными наградами и орденами, те, кому присвоены почетные звания, люди, достигшие высоких результатов в сфере государственного управления и общественной работе, сельском хозяйстве и промышленности, науке, образовании, здравоохранении, культуре, спорте и других видах деятельности. В этой книге рассказывается и о наших земляках: Владимир Александрович Баум, Алексей Григорьевич Гонченко, Николай Иванович Данилов, Иван Брониславович Субботкевич и Антон Васильевич Райко.

Почетный житель г. Ивье Иван Брониславович Субботкевич и ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Данилов Лично присутствовали на мероприятии. Им торжественно вручил экземпляры книги Александр Александрович Хвасько.









Возвышенное и праздничное настроение создали участники ансамбля народной музыки «Вербіца» Лидского государственного музыкального колледжа, с высоким профессионализмом исполнив знакомые всем композиции.

П. Подберезная.