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Назван препятствующий набору веса продукт
Новости США. Орехи не только укрепляют сердечно-сосудистую систему, но и препятствуют набору веса.
Как
Всего в первом эксперименте приняли участие более 126 тысяч человек. Ни у одного из них в начале исследования не было хронических заболеваний. Сколько лет длился эксперимент – не уточняется, хотя сообщается, что добровольцы заполняли анкеты каждые четыре года.
По итогам первого исследования учёные выяснили, что ежедневное употребление орехов снижает риск набора веса. Что касается тех, кто всё равно толстел, при ежедневной замене порции мяса/картофеля фри/десерта/чипсов на порцию орехов они набирали вес медленнее, чем теоретически могли бы.
Исследователи отмечают, что люди считают орехи и ореховое масло высококалорийной пищей, поэтому мало их едят. В то же время, гораздо лучше употреблять орехи, чем чипсы или картофель фри.
В рамках другого эксперимента испытуемые попеременно ели орехи и крендели с солью. Оба продукта насыщали, однако после орехов добровольцы чувствовали себя более сытыми. Также выяснилось, что употребление кренделей значительно повышает уровень глюкозы и инсулина в организме человека. Поедание орехов не приводило к такому эффекту.
Учёные сделали вывод, что орехи не только препятствуют набору веса, но и служат профилактикой диабета, который повышает риск сердечных приступов и инсультов.
Стоит заметить, что во втором эксперименте участвовали всего двадцать женщин и двое мужчин. В связи с этим исследователи признают, что полученные результаты нельзя считать достоверными в отношении мужчин.
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Новости США. Орехи не только укрепляют сердечно-сосудистую систему, но и препятствуют набору веса.
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