Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели выездное поражение в групповой стадии Кубка ФИБА-Европа.



Фото: БК «Цмокi-Мiнск»

6 ноября минчане проиграли бельгийскому «Белфиусу Монс-Эно».

«Белфиус» — «Цмокі-Мінск» — 86:79 (20:17, 23:20, 21:19, 22:23).

«Цмокі-Мінск»: Лютыч (13+5 подборов), Семенюк (4+3 подбора), Муди (20), Ситник (3), Тростинецкий (5), Сарикопулос (6+9 подборов), Мещеряков (3), Кудрявцев (3), Полещук (0), Саддлер (21).

Для хозяев в этой игре на карту было поставлено все: в случае поражения они фактически заканчивали бы свой международный сезон. А «драконы» подошли к игре, имея в активе 2 победы и второе место в группе.

Самым результативным игроком встречи стал Девон Саддлер, набравший 21 очко. У Стефана Муди — 20 очков. Лучшим из белорусов стал Виталий Лютыч — 13 очков и 5 подборов.

Следующая игра Кубка ФИБА-Европа пройдет 14 ноября в 19.00 на площадке Дворца спорта. «Цмокі» встретятся с болгарским «Балканом». Билеты — на сайте ticketpro.by.

Положение команд в группе «B»:

1. «Балкан» — 6 очков (3 игры)

2. «Цмокi» — 6 (4)

3. «Белфиус Монс-Эно» — 5 (4)

4. АЕК — 4 (3).

21 ноября минчане завершат этот групповой этап выездным матчем на Кипре против АЕКа. В следующую стадию выйдут два лучших клуба группы «В».