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Главные смартфоны осени: топ мобильных новинок, недавно появившихся в Беларуси

07.11.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
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С начала осени в Беларуси появилось (или совсем скоро появится) множество новых смартфонов. О некоторых мы уже успели рассказать в отдельном материале, а сегодня подробнее остановимся на шестерке не менее интересных аппаратов.

Xiaomi Mi 8 Lite


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Гаджет является «младшим» братом оригинального Mi 8 и уже продается в Беларуси за 699 рублей. За эти деньги устройство предлагает дисплей на 6,26 дюймов и процессор Snapdragon 660 — хватит на все задачи, включая игры. От полного заряда батареи на 3350 мАч можно рассчитывать на полный день работы.

Из спорных решений в обзоре мы выделили градиентный корпус с зеркальным эффектом, который за считанные секунды покрывает следами от отпечатков пальцев. Кроме того, в новинке отказались от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.

К качеству сдвоенной основной камеры (второй модуль нужен только для фото с размытием фона) с учетом цены вопросов у нас нет.

Все характеристики и цены Xiaomi Mi 8 Lite

Samsung Galaxy A9 (2018)


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Смартфон поступит в официальную в продажу в Беларуси 16 ноября за 1349 рублей. У него экран на 6,3 дюйма, процессор Snapdragon 660 (как в том же Mi 8 Lite), емкий аккумулятор на 3800 мАч (до полутора дней работы на одном заряде), но главное — сразу четыре основные камеры. Они нужны, чтобы делать фотографии разного типа — увеличенные, с широкой перспективой и размытием.

Нам уже удалось протестировать смартфон, и пока реализацию идеи с несколькими основными фотомодулями назвать доведенной до идеала не получается. На наш взгляд, по качеству снимков Galaxy A9 (2018) немного проигрывает конкурентам. Но у нас на тесте побывал аппарат не с последней версией прошивки — вполне возможно, что с финальным релизом ситуация улучшится.

Все характеристики и цены Samsung Galaxy A9 (2018)

Xiaomi Redmi Note 6 Pro


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Аппарат почти не отличается от предшествующей «пятерки» как внешне, так и по характеристикам. Redmi Note 6 Pro получил 6,26-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 636 и аккумулятор емкостью в 4000 мАч. Благодаря этому время автономной работы при не очень активном использовании (без игр) получится «растянуть» до двух дней.

Основная камера двойная, на нее можно делать снимки с эффектом боке. Это также относится к фронтальным модулем, которых также два. Особых минусов в смартфоне с учетом цены в 579 рублей нам найти не удалось, но и значительные отличия от Redmi Note 5, который стоит 499 рублей, заметить сложно.

Все характеристики и цены Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Honor 8X


C 6 ноября аппарат официально продается в Беларуси и стоит 649 рублей. Устройство может похвастаться задней панелью, состоящей из двух отделений. Слева она однородная, справа — зернистая. Выглядит интересно.

Из других характеристик остановимся на 6,5-дюймовом дисплее, процессоре Kirin 710 и аккумуляторе на 3750 мАч. Последний, скорее всего, сможет обеспечить день-полтора использования без подключения к электросети. Качеством двойной основной камеры (умеет снимать с размытием) мы остались довольны.

Все характеристики и цены Honor 8X

Huawei Mate 20 Pro


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наверное, самый бескомпромиссный смартфон среди всех последних флагманов Huawei. В нем производитель попытался уместить все технические наработки, которые сегодня могут быть в современном топовом аппарате — 3D-сканер лица, встроенный в 6,39-дюймовый дисплей сканер отпечатков пальцев, мощнейшая «начинка» с процессором Kirin 980 (хватит на пару лет вперед) и аккумулятор на 4200 мАч (до двух дней без подзарядки).

Но самая главная инновация — тройная основная камера. Она может снимать с широкой перспективой, размытием и 5-кратным гибридным увеличением без потери качества. На наш взгляд, качество фотографии с Mate 20 Pro вплотную подобралось к полупрофессиональным камерам, точно не уступает топовым смартфонам от других производителей и в чем-то даже превосходит их.

Из минусов — странные карты памяти формата Nano Memory Card и динамик, расположенный в порте для зарядки.

Все характеристики и цены Huawei Mate 20 Pro

Apple iPhone Xr

Официальные продажи смартфона стартуют у нас 9 ноября по цене в 2599 рублей за младшую модель (на 64 ГБ).


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новый iPhone Xr — «младшая» модель в линейке производителя в этом году, которая оснащается 6,1-дюймовым экраном, процессором Apple A12, продвинутой системой 3D-распознавания лиц и от одного заряда выдает около семи часов активного (постоянно включенного) экрана.

Самое большое различие между iPhone Xr и старшими iPhone Xs — в одинарной основной камере. Она не позволяет делать фото с зуммированием, а портретный режим работает только когда в кадре находится человек. Впрочем, с последним гаджет справляется вполне неплохо.

Все характеристики и цены iPhone Xr

 
 
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