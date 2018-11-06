В Гродно в павильоне с пиротехникой продавали продукцию детям

Торговый объект находился по улице Наполеона Орды в районе Ольшанка.

Павильон закрыли из-за жалоб жителей района. Жильцы прилегающих многоэтажек неоднократно жаловались на то, что пиротехническую продукцию продавали детям. При этом из-за взрыва петард многие не могли спокойно находиться в своих квартирах, пишет БЕЛТА .

В результате в ходе проведенных проверок факты нарушений подтвердились, павильон был закрыт.