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В Гродно в павильоне с пиротехникой продавали продукцию детям

07.11.2018 10:57 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно в павильоне с пиротехникой продавали продукцию детям
Фото из открытых источников

Торговый объект находился по улице Наполеона Орды в районе Ольшанка.

Павильон закрыли из-за жалоб жителей района. Жильцы прилегающих многоэтажек неоднократно жаловались на то, что пиротехническую продукцию продавали детям. При этом из-за взрыва петард многие не могли спокойно находиться в своих квартирах, пишет БЕЛТА.

В результате в ходе проведенных проверок факты нарушений подтвердились, павильон был закрыт.

 

 
 
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Торговый объект находился по улице Наполеона Орды в районе Ольшанка.
 
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