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В Гродно в павильоне с пиротехникой продавали продукцию детям
07.11.2018 10:57 — Разное | Аргументы и факты
Торговый объект находился по улице Наполеона Орды в районе Ольшанка.
Павильон закрыли из-за жалоб жителей района. Жильцы прилегающих многоэтажек неоднократно жаловались на то, что пиротехническую продукцию продавали детям. При этом из-за взрыва петард многие не могли спокойно находиться в своих квартирах, пишет
В результате в ходе проведенных проверок факты нарушений подтвердились, павильон был закрыт.
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Торговый объект находился по улице Наполеона Орды в районе Ольшанка.
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