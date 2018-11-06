Мировой импорт продовольствия по итогам 2018 года увеличится на 3 процента





Снижение мировых цен на сельхозтовары должно снизить стоимость импорта продовольствия для беднейших стран мира, однако укрепление доллара США может стать поводом для «серьезных опасений», говорится в новом докладе Организации Объединенных Наций.

По данным «Продовольственного прогноза», публикуемого дважды в год Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО), стоимость мирового импорта достигнет 1,467 трлн долларов в 2018 году, то есть вырастет на 3% по сравнению с прошлым годом, но останется на уровне немного ниже июльского прогноза.

Снижение мировых цен на кофе, чай, какао и сахар приводит к снижению стоимости импорта, хотя ожидается, что растущие фрахтовые сборы компенсируют этот эффект. Для наименее развитых стран (LDC) и стран с низким уровнем доходов (LIFDC) резкое падение мировых цен на сахар компенсирует растущие затраты на импортные овощи и крупы.

В более широком смысле прогноз по мировому предложению продовольствия на следующий год соответствует более ранним ожиданиям, при этом благоприятный прогноз на урожай и запасы продовольствия сдерживают цены. Тем не менее, неустойчивая погода, торговая политика и курсы валют - все представляют собой растущую неопределенность, говорит ФАО.

«Продовольственный прогноз» анализирует тенденции и события на рынках зерновых, масличных культур, сахара, мяса, молочных и рыбных продуктов. Ноябрьское издание также предлагает подробную оценку рынка маниоки и анализ затянувшегося спада мировых цен на кофе. В отдельной статье проводится подробный анализ недавнего избыточного предложения и снижения цен на мировом рынке бананов и крупных тропических фруктов, где ожидается, увеличение товарооборота на 18% по сравнению с прошлым годом.

Tенденции на рынке маниоки

В «Продовольственном прогнозе» дается обзор тенденций на рынках основных видов продовольствия, включая зерновые - пшеницу, кукурузу и рис, где указывается на ухудшение условий по сравнению с устойчивым базовым уровнем предложения и запасов.

Основное внимание в этом докладе уделяется рынку маниоки, важной культуры для продовольственной безопасности в некоторых регионах. По прогнозам ФАО, мировое производство маниоки в 2018 году вырастет до 277 млн. тонн, что на 0,5% больше по сравнению с прошлым годом после двух десятилетий гораздо более стремительного роста. Товарооборот, тем временем, по прогнозам снизится на 36%.

Это замедление отражает главным образом неопределенность в Юго-Восточной Азии, где маниока повсеместно выращивается мелкими фермерами на экспорт в Китай. Китай, на который приходится две трети мирового импорта маниоки, торгует на аукционах крупными запасами кукурузы, которая является основным конкурентом маниоки в секторе энергетики, кормов для животных и промышленности - процесс, который может продлиться еще несколько лет. Перспектива развития международного рынка маниоки за пределами Азии остается «в значительной степени слабой», говорит ФАО.

Смогут ли эти фермеры выжить на фоне отсутствия спроса на маниоку в Китае в предстоящие годы - большой вопрос.

Объем производства в Африке к югу от Сахары, где маниока является основной продовольственной культурой, вырастет примерно на 2% и достигнет рекордного уровня в 161 млн тонн. Это приведет к тому, что ее доступность на душу населения составит около 86 килограммов, что несколько меньше по сравнению с предыдущим годом вследствие ускорения темпов роста населения в регионе.

Что происходит на рынке кофе?

Цены на кофе на международных рынках сегодня составляют менее 45% в реальном выражении от их уровня 2011 года, что свидетельствует о затяжном спаде, который оживляет воспоминания о кризисе в секторе в начале 2000-х годов.

Поскольку кофе является наиболее широко продаваемым тропическим продуктом и генерирует значительные экспортные поступления для стран, которые полагаются на импорт продовольствия для удовлетворения своих потребностей, резкое падение цен вызывает беспокойство, особенно поскольку оно влияет на уровень жизни примерно 25 млн мелких производителей во всем мире, на долю которых приходится 80% мирового производства.

Кофе может играть огромную роль: на его долю приходится более двух третей экспорта сельскохозяйственной продукции в Бурунди, а также около трети в Колумбии, Эфиопии, Гондурасе, Руанде и Уганде, что оказывает сложный мультипликационный эффект на занятость и доходы, а также сказывается на миграционном давлении, отмечает экономист ФАО Эль-Мамун Амрук.

В то время как различные факторы, в том числе медленный рост потребления, могут сыграть свою роль, слабые цены на кофе во многом являются результатом того, что предложение обычно превышает спрос. Ожидается, что в этом году производство достигнет рекордно высокого уровня в 170 млн мешков, что пополнит глобальные запасы, также находящиеся на рекордно высоком уровне.

В прошлом месяце производители кофе из более чем 30 стран обратились к руководителям кофейной промышленности с просьбой принять скоординированные меры по смягчению воздействия слабых цен.

Поскольку изменения цен влияют на мелких производителей кофе с гораздо большей скоростью и интенсивностью, чем на потребителей, многообещающая стратегия заключалась бы в создании более качественных кофейных продуктов с добавленной стоимостью в странах происхождения, говорит Эль-Мамун, отмечая, что для этого потребуется, чтобы крупные страны-импортеры сдерживали тарифы на обработанную кофейную продукцию.