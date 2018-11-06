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Hoster.by запретили работать с организациями, которые владеют госсекретами

07.11.2018 11:31 — Разное | KYKY  
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Оперативно-аналитический центр изменил список поставщиков интернет-услуг (в частности, хостинга) для ряда госорганов. Из списка убрали ООО «Надежные программы» (hoster.by) и ИПУП «АйБиЭй АйТи Парк». Приказ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Однако отметим, что hoster.by не запретили сотрудничать с любыми госструктурами. ОАЦ изменил список операторов, которые могут оказывать интернет-услуги госорганам и организациям, которые владеют государственными секретами и используют их в своей деятельности. Со всеми остальными работать можно.

А кто может с такими госорганами работать

В обновлённом списке указаны РУП «Белтелеком», ГХУ Управления делами президента, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, «АйПи ТелКом», «Белорусские облачные технологии», а также Национальный центр электронных услуг.

А список поставщиков услуг доступа в интернет остался прежний: Белтелеком, ГХУ Управления делами президента, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси, Главный информационно-аналитический центр Министерства образования, МТС, velcom, «Деловая сеть», «ГлобалВанБел», «АйПи ТелКом», «КОСМОС ТВ», «Белорусские облачные технологии», МТИС.

В компании «Надежные программы» KYKY сказали, что официальный ответ подготовят завтра, а пока что развёрнутых комментариев не дают.

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Оперативно-аналитический центр изменил список поставщиков интернет-услуг (в частности, хостинга) для ряда госорганов. Из списка убрали ООО «Надежные программы»...
 
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