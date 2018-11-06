Новое здание Верховного суда хотели открыть 7 ноября, но не получилось

В Беларуси до сих пор сильна традиция открывать важные новые постройки к 7 ноября. Так и в прошлом году зампред Верховного суда Валерий Калинкович сказал , что новое здание учреждения откроют в день Октябрьской революции. Но строительство немного затянулось, так что объект начнёт работу только в 2019 году, пишет TUT.by.

Стройка нового здания Верховного суда напротив Дворца независимости началась в октябре 2016 года. В мае этого года в Управлении капитального строительства Мингорисполкома заявляли , что здание введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года. Но сейчас там говорят, что всё закончат только в 2019 году.

Видно, что объект почти завершён − уже даже подготовили площадку перед зданием, поставив урны, скамейки и клумбы, а также установив освещение. Кое-где ещё есть строительные леса. Строители говорят, что пока ещё хватает мелочей, которые нужно исправить.

Финансируется этот проект из денег республиканского и минского бюджетов, а также при поддержке инвесторов. Два миллиона долларов дала иранская компания «Кейсон» за то, что ей продлили сроки возведения «Магнита Минска».

Отметим, что герб и надпись «Вярхоўны суд Рэспублiкi Беларусь» на фасаде стоят больше 112 тысяч долларов. За хрустальную люстру для холла здания заплатили 90 тысяч долларов. Также там обустроят фонтан с освещением примерно за 300 тысяч долларов.

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