ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое здание Верховного суда хотели открыть 7 ноября, но не получилось

07.11.2018 10:58 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В Беларуси до сих пор сильна традиция открывать важные новые постройки к 7 ноября. Так и в прошлом году зампред Верховного суда Валерий Калинкович сказал, что новое здание учреждения откроют в день Октябрьской революции. Но строительство немного затянулось, так что объект начнёт работу только в 2019 году, пишет TUT.by.

Стройка нового здания Верховного суда напротив Дворца независимости началась в октябре 2016 года. В мае этого года в Управлении капитального строительства Мингорисполкома заявляли, что здание введут в эксплуатацию в четвертом квартале 2018 года. Но сейчас там говорят, что всё закончат только в 2019 году. 

Видно, что объект почти завершён − уже даже подготовили площадку перед зданием, поставив урны, скамейки и клумбы, а также установив освещение. Кое-где ещё есть строительные леса. Строители говорят, что пока ещё хватает мелочей, которые нужно исправить.

Финансируется этот проект из денег республиканского и минского бюджетов, а также при поддержке инвесторов. Два миллиона долларов дала иранская компания «Кейсон» за то, что ей продлили сроки возведения «Магнита Минска». 

Отметим, что герб и надпись «Вярхоўны суд Рэспублiкi Беларусь» на фасаде стоят больше 112 тысяч долларов. За хрустальную люстру для холла здания заплатили 90 тысяч долларов. Также там обустроят фонтан с освещением примерно за 300 тысяч долларов. 

Читайте по теме: БРСМ предлагает сделать Дворец Независимости историко-культурной ценностью

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси до сих пор сильна традиция открывать важные новые постройки к 7 ноября. Так и в прошлом году зампред Верховного суда Валерий Калинкович сказал, что новое...
 
Новости дня
Новости разные
 
Черновик от 07.11.2018 10:55 (Виктория Джухунян)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика