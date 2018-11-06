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Новое здание Верховного суда хотели открыть 7 ноября, но не получилось
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В Беларуси до сих пор сильна традиция открывать важные новые постройки к 7 ноября. Так и в прошлом году зампред Верховного суда Валерий Калинкович
Стройка нового здания Верховного суда напротив Дворца независимости началась в октябре 2016 года. В мае этого года в Управлении капитального строительства Мингорисполкома
Видно, что объект почти завершён − уже даже подготовили площадку перед зданием, поставив урны, скамейки и клумбы, а также установив освещение. Кое-где ещё есть строительные леса. Строители говорят, что пока ещё хватает мелочей, которые нужно исправить.
Финансируется этот проект из денег республиканского и минского бюджетов, а также при поддержке инвесторов. Два миллиона долларов дала иранская компания «Кейсон» за то, что ей продлили сроки возведения «Магнита Минска».
Отметим, что герб и надпись «Вярхоўны суд Рэспублiкi Беларусь» на фасаде стоят больше 112 тысяч долларов. За хрустальную люстру для холла здания заплатили 90 тысяч долларов. Также там обустроят фонтан с освещением примерно за 300 тысяч долларов.
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