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«Евроторг» отложил выход на Лондонскую биржу − ждёт «благоприятных условий»
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Крупнейший беларуский продуктовый ритейлер «Евроторг»
Причина − «неблагоприятные рыночные условия». В беларуской компании отмечают значительные интерес к бизнесу у инвесторов, но решили отложить IPO, пока условия не станут более благоприятные для развивающихся рынков. Также «Евроторг» планирует пересмотреть свои планы листинга (список ценных бумаг, выпущенных на биржу). Возможно, ритейлер пересмотрит и стоимость, чтобы она «отражала истинный потенциал компании».
«Евроторг» планировал получить 250 миллионов долларов благодаря IPO − 200 из них через новые акции и 50 через уже существующие. Цену одной акции оценивают в 6,95-7,95 доллара. Компания хотела выставить треть своих акций.
В начале ноября международное рейтинговое агентство Fitch
Выручка «Евроторга» за 9 месяцев 2018 года составила почти три миллиарда рублей − на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компании контролирует около 750 магазинов «Евроопт», «Бруснiчка» и «Магия», а также развивает два интернет-магазина. Основные акционеры − это основатели Владимир Василько (49,75%) и Сергей Литвин (48,75%). Остальная доля распределена между Александром Литвиным и гендиректором Андреем Зубковым.
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