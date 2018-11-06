«Евроторг» отложил выход на Лондонскую биржу − ждёт «благоприятных условий»

Крупнейший беларуский продуктовый ритейлер «Евроторг» планировал в ноябре провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже. Ожидалось, что он сможет продать треть акций за 250 миллионов долларов. Но, кажется, что-то пошло не так − и компания отложила это событие, пока не появятся более благоприятные условия, сообщается на сайте биржи .

Причина − «неблагоприятные рыночные условия». В беларуской компании отмечают значительные интерес к бизнесу у инвесторов, но решили отложить IPO, пока условия не станут более благоприятные для развивающихся рынков. Также «Евроторг» планирует пересмотреть свои планы листинга (список ценных бумаг, выпущенных на биржу). Возможно, ритейлер пересмотрит и стоимость, чтобы она «отражала истинный потенциал компании».

«Евроторг» планировал получить 250 миллионов долларов благодаря IPO − 200 из них через новые акции и 50 через уже существующие. Цену одной акции оценивают в 6,95-7,95 доллара. Компания хотела выставить треть своих акций.

В начале ноября международное рейтинговое агентство Fitch улучшило кредитный рейтинг «Евроторга» с В- до В. Кредитный рейтинг уперся в потолок суверенного рейтинга Беларуси. Агентство выделило факторы риска − большая задолженность в иностранной валюте (около 60% от общего объёма обязательств). Также Fitch отметило, что в случае ослабления рубля компания может потерять деньги из-за привязки арендных ставок к евро. При этом агентство позитивно отзывается о диверсификации бизнеса компании за счёт развития онлайн-торговли и запуска сети бытовой химии.

Выручка «Евроторга» за 9 месяцев 2018 года составила почти три миллиарда рублей − на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Компании контролирует около 750 магазинов «Евроопт», «Бруснiчка» и «Магия», а также развивает два интернет-магазина. Основные акционеры − это основатели Владимир Василько (49,75%) и Сергей Литвин (48,75%). Остальная доля распределена между Александром Литвиным и гендиректором Андреем Зубковым.