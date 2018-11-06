За год в Беларуси зарегистрировали 241 случай кори. Каждый четвёртый − у ребёнка

В 2018 году в Беларуси зарегистрировали 241 случай кори. От болезни пострадали жители каждого региона страны. Причём в 26% случаев у заболевших было по две прививки, пишет TUT.by.

Четверть заболевших − дети. Замначальника отдела гигиены, эпидемологии и профилактики Минздрава Инна Карабан отметила, что у 74% заболевших не было прививок либо они не были привиты дважды. Большинство людей заразились от приехавших с отдыха − то есть в Беларуси это болезнь завозная.

Инну Карабан спросили, как могли заболеть привитые. Она объяснила, что всё объясняется уникальностью имунных систем: «Никто не знает, как иммунная система отреагирует на вакцинацию − выработает антитела или нет. Нужно проводить широкое исследование, чтобы понимать, почему так происходит. У нас очень маленькое количество людей, которые были привиты и заболели. В основном, как показывает и этот год, распространение заболевание получает именно в тех группах, где люди не привиты или имеют одну прививку».

По её словам, бывают случаи, когда иммунет ослабевает к болезни, потому что привика делалась очень давно.

Проблема кори сейчас актуально − в странах-соседках Беларуси очень высокий рост заболеваемости. По данным Европейского бюро ВОЗ, зарегистрировано больше 60 тысяч случаев кори. В 2018 году в Украине от неё умерли 13 человек. Много случаев зафиксировали в России, Грузии, Греции, Франции и Великобритании и других.

По словам Инны Карабан, в Беларуси многократного распространения кори нет, а случаи заболевания единичные.

На днях появилась информация, что Польша планирует не пускать в страну людей без прививки от кори, потому что все случаи заболевания там завозные. Инна Карабан сказала про это, что каждая страна вправе делать всё для безопасности своих граждан: «Конечно, по международным требованиям, медико-санитарным правилам, корь не является тем заболеванием, в связи с которым надо принимать ограничительные меры для въезда в страну, но, наверное, они вправе это сделать. Для наших граждан, которые будут выезжать в Польшу, если она это решение примет, думаю, это будет дополнительным стимулом пойти и привиться и не подвергать себя риску заражения».