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За год в Беларуси зарегистрировали 241 случай кори. Каждый четвёртый − у ребёнка
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В 2018 году в Беларуси зарегистрировали 241 случай кори. От болезни пострадали жители каждого региона страны. Причём в 26% случаев у заболевших было по две прививки,
Четверть заболевших − дети. Замначальника отдела гигиены, эпидемологии и профилактики Минздрава Инна Карабан отметила, что у 74% заболевших не было прививок либо они не были привиты дважды. Большинство людей заразились от приехавших с отдыха − то есть в Беларуси это болезнь завозная.
Инну Карабан спросили, как могли заболеть привитые. Она объяснила, что всё объясняется уникальностью имунных систем: «Никто не знает, как иммунная система отреагирует на вакцинацию − выработает антитела или нет. Нужно проводить широкое исследование, чтобы понимать, почему так происходит. У нас очень маленькое количество людей, которые были привиты и заболели. В основном, как показывает и этот год, распространение заболевание получает именно в тех группах, где люди не привиты или имеют одну прививку».
По её словам, бывают случаи, когда иммунет ослабевает к болезни, потому что привика делалась очень давно.
Проблема кори сейчас актуально − в странах-соседках Беларуси очень высокий рост заболеваемости. По данным Европейского бюро ВОЗ, зарегистрировано больше 60 тысяч случаев кори. В 2018 году в Украине от неё умерли 13 человек. Много случаев зафиксировали в России, Грузии, Греции, Франции и Великобритании и других.
По словам Инны Карабан, в Беларуси многократного распространения кори нет, а случаи заболевания единичные.
На днях появилась информация, что Польша
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В 2018 году в Беларуси зарегистрировали 241 случай кори. От болезни пострадали жители каждого региона страны. Причём в 26% случаев у заболевших было по две прививки,...
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