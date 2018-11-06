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Плохой декан и высокие цены. Студенты предложили закрыть факультет философии БГУ

07.11.2018 09:38 — Разное | KYKY  
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В интернете появилось письмо студентов факультете философии и социальных наук (ФФСН)  БГУ «О положении философского знания в образовательной системе БГУ». В нём студенты рассуждают о проблемах факультета и предлагают либо реформировать его, либо и вовсе ликвидировать. KYKY публикует выдержки из документа.

Академическое самоубийство

Начинается предисловие к письму с перечисления ряда проблем, которые авторы называют реальным контекстом, в котором нужно рассматривать этот текст: «Празднование столетия ВЛКСМ молодыми людьми в символике давно ушедшего государства; славянские ценности, пропагандируемые главой государства, <...>; наличие на должности министра образования человека с открытыми коммунистическими взглядами; управление главным вузом страны ректором, совершенно с ним не связанным, а единственным философским факультетом − деканом, никогда не обучавшемся на данном факультете, повышение оплаты за обучение и увеличение количества проверок при ухудшении организации и качества образования».

Они уточняют, что главная цель − это «прекращение издевательства над философией и последними её представителями в академической среде Беларуси». Студенты объясняют, что в нынешних условиях они не могут указать реальных авторов письма, поэтому публикуют его анонимно.

«Мы не призываем к революции, не призываем ко всеобщему прозрению − это задача бунтарей и пророков (или же почитателей ВЛКСМ)», − пишут авторы. Они говорят, что письмо направлено на то, чтобы показать реальность положения философии в структуре БГУ. А «просто решение проблемы», на их взгляд, − это «академическое самоубийство философии в БГУ». Авторы просят поддержать их. «Мы также ожидаем решения, так как сами не имеем права решать за весь университет, не спросив альтернативного мнения. Мы готовы отстаивать собственную позицию, готовы к дискуссиям и аргументации». Со своей стороны они предлагают «ознакомиться с проблемой».

О БГУ

Авторы пишут, что аморфность и безразличие студентов ко всему приводит к пренебрежению к их собственным правам. А принятие учащимися «подчинённого положения» − это продолжение их собственной безвольности, а не следствие систем воспитания и образования. Студенты БГУ, считают авторы, не способны в должной мере представить своё профессиональное и личное будущее.

Далее в письме говорят о важности исполнения обязанностей, уважения и соблюдения прав. Об этом написано в Кодексе об образовании, но «им пренебрегают на всех уровнях университета», от студентов до администрации.

Авторы отмечают, что «плановое составление учебного расписания со стороны администрации при минимальном характере участия в нём преподавателей порождает невозможность для них представить свой предмет в той форме и содержании, какой они считают нужным и необходимым». Они утверждают, что философия не занимает достойное место ни в государстве, ни в университете, при этом есть много предметов «для галочки».

«Отсутствие свободы при изучении в философии превращает её не в академическую дисциплину, но в сборник афоризмов. <...> На деле получаются не философы, а ограниченные рабы общества и чужого мнения, в лучшем случае умеющие хорошо говорить и кивать головой, даже когда не просят − слишком силён рефлекс внешнего и внутреннего принятия», − указано в письме.

Авторы говорят также, что преподаватели, которые видят проблемы и пытаются справляться с ней, «вызывают также и неизмеримую жалость за то, что вынуждены мало что терпеть угнетение от Администрации, так ещё и, согласно планам и рейтингам, опрашивать и ориентироваться на часто не приспособленных к обучению соответствующему предмету студентов, прошедших в БГУ только по результатам ЦТ, без всякого промежуточного этапа собеседования».

О философии

«Философия не является наукой», − сразу заявляют авторы. Дальше они рассуждают, что такое наука, а потом заявляют, что принять философию как науки − это обязательное требование к студентам ФФСН при сдаче государственного экзамена: «В БГУ философия стала специальностью, имея одинаковый стиль проверки и изложения как с естественными, так и с техническими специальностями, что убивает всякую возможность для неё стать хотя бы в потенции критической, обреченной вечно испытывать непонимание как в самой себе, так и во внешнем взгляде».

Как пишут авторы, «философия не потерпит лизоблюдства и согласия, принятия существующего, навязанного порядка, ограниченного восприятия и догматики. Именно этот аспект философии игнорируется либо тактично не замечается в БГУ, ему нет места в этом статичном и постепенно пожирающем самое себя заведении». 

«Тот вид, в котором философия присутствует в БГУ, оскорбляет всю её историю: зажатая в тиски современной «актуальности» и невозможностью для преподавателей влиять на содержание своего предмета − насмешка над традицией «свободы мысли и смелости высказываний», принятой в философии», − заявляют авторы.

А что они предлагают

Они предлагают возможность выбора изучаемых предметов (кроме нескольких обязательных): история философии, логика, этика, эстетика, эпистемология, философия науки и так далее. Также они рекомендуют ввести концепт «зачётные единицы» как единый оценочный принцип студентов.

Они хотят развития авторских курсов преподавателей, оптимизации работы администрации, создания прямых систем межуровневной коммуникации, а также построения системы, при которой каждый студент сможет высказать своё мнение − в общем, ввести принцип гласности.

Реакция деканата

«Наша Нiва» получила комментарий в деканате. Там заявили, что отношение к письму у них двойственное. Они приветствуют критичность к учебному процессу, действиям руководства. Но огорчены тем, что письмо, «претендующее на некий манифест, анонимное: «В нашей традиции анонимки считаются дурным поступком, свойственным людям слабым, инструментом сведения счетов».

В деканате тоже порассуждали о философии и её месте в образовании: «Философии и науке присуща не только на критика, но и определенная парадоксальность мышления. Как ни покажется странным, мы отчасти рады появлению этого письма, поскольку можем рассказать общественности о том, как развивается философское образование».

Представители администрации говорят о создании Беларуского философского общества и проведении Первого беларуского философского конгресса в 2017 году как о значимых событиях. Дальше они отмечают, что образование − это сфера консервативная, в которой изменения проходят медленно.

Авторы пишут, что была раскритикована модульная система преподавания социально-гуманитарных дисциплин. Минобразования отреагировал − и теперь разработан проект новой концепции преподавания. В начале этого учебного года на ФФСН провели семинары с преподавателями и студентами, чтобы «выработать оптимальную систему подготовки специалистов в области философии».

Это привело к тому, что из преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов создали рабочую группу, которая разработает новый вариант учебного плана. В планах также изменить прохождение практики, подготовить новую магистерскую программу. «Это плановая, скрупулезная работа», − указано в ответе. Авторы добавляют, что на семинарах никто не высказал таких радикальных предложений, как те, что есть в анонимном письме. 

Они обращают внимание, что анонимное письмо и обращение в СМИ появились сразу после семинаров. «Авторы предлагают упразднить преподавание философии и претендуют тем самым на некое новаторство, революционность собственных взглядов. Но идея не нова. Напомним хотя бы крылатое выражение министра просвещения Российской империи князя Ширинского-Шихматова: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Так за показным новаторством авторов письма скрывается элементарное ретроградство. Кому это выгодно и для чего? Знают только сами анонимные авторы», − пишут представители администрации.

Авторы также скзаали и про выбор предметов − у студентов есть выбор из двух специализированных модулей: «В перечень включаются предложения всех кафедр, обеспечивающих преподавание социально-гуманитарных дисциплин. Выбор осуществляется самими студентами». Как говорят представители администрации, в прошлом году по просьбе студентов ввели дисциплину «Речевое развитие личности». 

«В определенном смысле нам понятны интенции авторов письма, некоторые из них созвучны с тематикой дискуссии в профессиональном сообществе. Однако ход обсуждения показал, что в своих радикальных взглядах они не пользуются поддержкой ни у преподавателей, ни в студенческой среде», − уверены представители администрации.

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В интернете появилось письмо студентов факультете философии и социальных наук (ФФСН)  БГУ «О положении философского знания в образовательной системе БГУ». В нём...
 
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