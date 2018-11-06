ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые измерили массу Земли при помощи частиц нейтрино

07.11.2018 10:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Группа физиков в Испании нашла необычный способ измерить массу нашей планеты.

Ученые использовали данные с детектора нейтрино, чтобы оценить плотность нашей планеты и высчитать ее массу, пишет Science Alert. 

Нейтрино являются одними из самых распространенных частиц во Вселенной, но их трудно обнаружить. Они похожи на электроны, но у них нет электрического заряда, и их масса почти равна нулю, поэтому они очень мало взаимодействуют с нормальной материей, когда они протекают через Вселенную при почти световой скорости.

Хотя исторически усилия ученых по обнаружению нейтрино были не слишком успешными, детектор нейтрино IceCube, который работает в Антарктиде, недавно открыл мир нейтрино для науки. Используя данные IceCube за год, физики в Институте корпускулярной физики (IFIC) в испанской Валенсии смогли даже изучить внутренности Земли.

Для расчетов было использовано количество нейтрино, зарегистрированных детектором за время его работы. В данном случае исследователей интересовали атмосферные нейтрино, которые рождаются в верхних слоях земной атмосферы. Для нейтрино Земля почти прозрачна, но иногда частицы все-таки взаимодействуют с веществом и следы этих взаимодействий улавливаются детектором.



Нейтрино, которые появились у полюса, для регистрации должны были пройти всю планету, в том числе ее ядро, а прилетевшие под большими углами пересекали только кору. Это позволило восстановить распределение массы во всем объеме планеты.

В результате эксперимента ученые получили число 5,972E24 кг — именно столько весит Земля при подсчете ее массы традиционным способом. При этом выяснилось, что ядро планеты весит немного больше принятого значения.


Команда не узнала почти ничего нового о нашей планете. Плотность карты внутренней поверхности Земли, массы планеты и момента ее инерции была рассчитана с использованием новых данных, но все результаты соответствовали предыдущим измерениям. При этом суть исследования заключалась не в том, чтобы узнать что-то новое о Земле. Ученые хотели узнать что-то новое о нейтрино.

"Наши результаты демонстрируют возможность такого подхода к изучению внутренней структуры Земли, которая дополняет традиционные методы геофизики", - пишут исследователи в своей работе. По мнению авторов работы, новый метод позволит понять внутреннюю структуру планеты лучше, чем с помощью традиционных способов измерения.


 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа физиков в Испании нашла необычный способ измерить массу нашей планеты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Евроторг отложил IPO в Лондоне до улучшения конъюнктуры рынка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика