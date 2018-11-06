Фотофакт. Парадоксальная «щедрость» Андрейченко?









Некогда Андрейченко возглавлял Витебскую область, потому появление в областном центре микрорайона Билево-2 и нового детского садика в нем главный депутат страны воспринял как личную радость. Но… Оторвался, видимо, товарищ от земли. Детскому садику Андрейченко щедро подарил … панно ручной работы. Зачем оно детям, пояснить сейчас не может никто. И своим внкам такой подарок Андрейченко, конечно, не подарил бы.





Однако в этой связи вспоминается давняя шутка белорусов про подарки. «Или сам скажешь, что тебе подарить, или соломенного коня принесу!».





дорогу за 660 тысяч долларов . Вот это другой рзговор! Кстати, глава Следственного комитета Иван Носкевич к 7 ноября "подарил" землякам с "малой Родины". Вот это другой рзговор!



