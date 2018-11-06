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Фотофакт. Парадоксальная «щедрость» Андрейченко?

07.11.2018 10:09 — Разное | Партизан  
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В Беларуси к 7 ноября открывают самые разные объекты, и вот на один такой приехал спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.



Некогда Андрейченко возглавлял Витебскую область, потому появление в областном центре микрорайона Билево-2 и нового детского садика в нем главный депутат страны воспринял как личную радость. Но… Оторвался, видимо, товарищ от земли. Детскому садику Андрейченко щедро подарил … панно ручной работы. Зачем оно детям, пояснить сейчас не может никто. И своим внкам такой подарок Андрейченко, конечно, не подарил бы.

Однако в этой связи вспоминается давняя шутка белорусов про подарки. «Или сам скажешь, что тебе подарить, или соломенного коня принесу!».  

Кстати, глава Следственного комитета Иван Носкевич к 7 ноября "подарил" землякам с "малой Родины" дорогу за 660 тысяч долларов. Вот это другой рзговор!


 
 
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В Беларуси к 7 ноября открывают самые разные объекты, и вот на один такой приехал спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.
 
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