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Фотофакт. Парадоксальная «щедрость» Андрейченко?
В Беларуси к 7 ноября открывают самые разные объекты, и вот на один такой приехал спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.
Некогда Андрейченко возглавлял Витебскую область, потому появление в областном центре микрорайона Билево-2 и нового детского садика в нем главный депутат страны воспринял как личную радость. Но… Оторвался, видимо, товарищ от земли. Детскому садику Андрейченко щедро подарил … панно ручной работы. Зачем оно детям, пояснить сейчас не может никто. И своим внкам такой подарок Андрейченко, конечно, не подарил бы.
Однако в этой связи вспоминается давняя шутка белорусов про подарки. «Или сам скажешь, что тебе подарить, или соломенного коня принесу!».
Кстати, глава Следственного комитета Иван Носкевич к 7 ноября "подарил" землякам с "малой Родины"
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В Беларуси к 7 ноября открывают самые разные объекты, и вот на один такой приехал спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.
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