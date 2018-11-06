Дальнобойщика — белоруса отправили в колонию за ложный донос

сообщает zebra-tv.ru История из серии «курьезный криминал» для ее главного фигуранта закончилась совсем не весело. Водитель большегруза, гражданин Республики Беларусь, получил реальный срок колонии за то, что «разыграл» полицейских, придумав нападение на себя,zebra-tv.ru





Как сообщали в УМВД по Владимирской области на этапе возбуждения уголовного дела, утром 6 июля 2017 года в дежурную часть отдела полиции по Гороховецкому району поступило сообщение от 40-летнего жителя Республики Беларусь о совершенном в отношении него разбойном нападении. Мужчина — водитель фуры рассказал полицейским о «гоп-стопе» на большой дороге: по его словам, ночью, пока он стоял на одном из светофоров в Гороховце, неизвестные проникли в салон грузовика и, угрожая пистолетом и ножом, потребовали выехать за пределы города. Около леса разбойники якобы похитили у него 900 тысяч рублей и дорогостоящий смартфон, после чего, проколов колесо большегруза, скрылись на поджидавшей их иномарке.





Однако история вызвала у правоохранителей большие сомнения - отвечая на вопросы полицейских, дальнобойщик путался в показаниях. Тогда белорусу предложили пройти опрос с использованием полиграфа. Испытания он не выдержал.





В итоге выяснилось, что товарищ из соседней республики по заказу одного из предпринимателей города Витебска отвез товар в Нижний Новгород. Получив деньги за груз, он побоялся везти крупную сумму наличности на грузовике и передал выручку брату, который ехал на собственном автомобиле. Однако спустя некоторое время родственник, следовавший другим маршрутом, перестал выходить на связь. И дальнобойщик решил, что брат его «кинул».





«Обманутый» близким родственником водитель, опасаясь, что ему придется где-то раздобыть почти миллион рублей, решился на инсценировку разбойного нападения. Он признался полицейским, что колесо на фуре проколол сам, а потом просто установил «запаску». А для правдоподобности ситуации лично выкинул свой смартфон.





Чуть позже полицейским удалось связаться с братом «ограбленного» - выяснилось, что у него были технические проблемы с телефоном, поэтому он не отвечал на звонки. Вся сумма выручки находилась при нем. В отношении дальнобойщика в гороховецком отделе полиции было возбуждено дело по ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).





Как сообщает Гороховецкий районный суд, водитель фуры свою вину признал, дело было рассмотрено в особом порядке.









Однако даже целый ряд смягчающих обстоятельств - явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие у виновного малолетнего ребенка, признание вины и раскаяние в содеянном — не спасли дальнобойщика из Белоруссии от сурового наказания. За ложный донос его приговорили к 5 месяцам в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу еще не вступил.



