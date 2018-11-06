Роковые украинки. Житель Гродно разбил семь авто из-за воспоминаний о неразделенной любви

Как сообщает местный, молодой человек повредил сразу семь автомобилей, которые были припаркованы без нарушений правил дорожного движения. Выяснилось, что неуравновешенному донжуану 27 лет. Парень нигде не работает. В тот вечер он вместе с другом выпивал, возвращался домой уже ночью и в какой-то момент вспомнил о неразделенной любви к девушке из Украины, с которой познакомился несколько лет назад. Из-за досады выместить злость он решил на припаркованных автомобилях, рассказали в УВД.