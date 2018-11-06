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Роковые украинки. Житель Гродно разбил семь авто из-за воспоминаний о неразделенной любви

07.11.2018 09:56 — Разное | Партизан  
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Сотрудники милиции установили личность подозреваемого, повредившего в ночь на 17 октября стекла в автомобилях по улицах Суворова, Гданьской и Победы в Гродно. Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, во всем «виновата» неразделенная любовь.



Как сообщает местный блог s13, молодой человек повредил сразу семь автомобилей, которые были припаркованы без нарушений правил дорожного движения. Выяснилось, что неуравновешенному донжуану 27 лет. Парень нигде не работает. В тот вечер он вместе с другом выпивал, возвращался домой уже ночью и в какой-то момент вспомнил о неразделенной любви к девушке из Украины, с которой познакомился несколько лет назад. Из-за досады выместить злость он решил на припаркованных автомобилях, рассказали в УВД.

Парень забирался на капот либо багажник машин и бил ногами в стекла. В итоге он повредил семь авто, припаркованных по улицам Суворова, Гданьской и Победы. Молодой человек сознался в содеянном. По статье «хулиганство» возбуждено уголовное дело.


 
Теги: Гродно
 
 
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Сотрудники милиции установили личность подозреваемого, повредившего в ночь на 17 октября стекла в автомобилях по улицах Суворова, Гданьской и Победы в Гродно. Как...
 
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