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Роковые украинки. Житель Гродно разбил семь авто из-за воспоминаний о неразделенной любви
Сотрудники милиции установили личность подозреваемого, повредившего в ночь на 17 октября стекла в автомобилях по улицах Суворова, Гданьской и Победы в Гродно. Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, во всем «виновата» неразделенная любовь.
Как сообщает местный
Парень забирался на капот либо багажник машин и бил ногами в стекла. В итоге он повредил семь авто, припаркованных по улицам Суворова, Гданьской и Победы. Молодой человек сознался в содеянном. По статье «хулиганство» возбуждено уголовное дело.
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Сотрудники милиции установили личность подозреваемого, повредившего в ночь на 17 октября стекла в автомобилях по улицах Суворова, Гданьской и Победы в Гродно. Как...
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