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Выборы в США: Республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы получили контроль над Палатой представителей
Выборы в Конгресс США прошли 6 ноября.
По их итогам будет полностью переизбрана Палата представителей (435 членов) и около трети сенаторов (35 из 100). Кроме того, в десятке штатов состоялись выборы губернаторов,
Демократы получат большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом, прогнозирует Fox News.
Демократы, скорее всего, впервые за восемь лет получат большинство в Палате представителей, что может серьёзно усложнить деятельность Трампа, т.к. представители Демократической партии США получат право инициировать его импичмент.
Сам Трамп назвал промежуточные выборы «потрясающе успешными» и поблагодарил всех избирателей.
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Выборы в США: Республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы получили контроль над Палатой представителей
Выборы в Конгресс США прошли 6 ноября.
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