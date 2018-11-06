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Выборы в США: Республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы получили контроль над Палатой представителей

07.11.2018 09:53 — Разное | Партизан  
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Выборы в Конгресс США прошли 6 ноября.

По их итогам будет полностью переизбрана Палата представителей (435 членов) и около трети сенаторов (35 из 100). Кроме того, в десятке штатов состоялись выборы губернаторов, пишет НН.

Демократы получат большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом, прогнозирует Fox News.


Демократы, скорее всего, впервые за восемь лет получат большинство в Палате представителей, что может серьёзно усложнить деятельность Трампа, т.к. представители Демократической партии США получат право инициировать его импичмент.

Сам Трамп назвал промежуточные выборы «потрясающе успешными» и поблагодарил всех избирателей.


 
 
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