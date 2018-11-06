Выборы в США: Республиканцы сохранили большинство в Сенате, а демократы получили контроль над Палатой представителей

пише т НН. По их итогам будет полностью переизбрана Палата представителей (435 членов) и около трети сенаторов (35 из 100). Кроме того, в десятке штатов состоялись выборы губернаторов,т НН.





Демократы получат большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов, а республиканцы сохранят контроль над Сенатом, прогнозирует Fox News.









Демократы, скорее всего, впервые за восемь лет получат большинство в Палате представителей, что может серьёзно усложнить деятельность Трампа, т.к. представители Демократической партии США получат право инициировать его импичмент.





Сам Трамп назвал промежуточные выборы «потрясающе успешными» и поблагодарил всех избирателей.



