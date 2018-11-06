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В Могилёве продемонстрировали первую партию технического углерода

07.11.2018 09:46 — Разное | Партизан  
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6 ноября в Могилёве продемонстрировали первую пробную партию уникального для нашей страны технического углерода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Производство технического углерода – это новое наукоемкое направление в белорусской промышленности. Продукция предназначена для дальнейшего производства шин, пластиков, полимеров и искусственных волокон.

Ранее сырье закупали за рубежом. Отечественный технический углерод уже отправлен на «Белшину», и здесь остались довольны материалом.
Инновационное производство развернулось в свободной экономической зоне. Российский инвестор вкладывает в строительство более 100 миллионов долларов. Пока введен первый из четырех технологических потоков. На полную мощность предприятие планирует выйти в ближайшие два года.



Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Развитие до 200 тысяч тонн, как планируется, это большой экспорт. Таким образом, можно говорить о серьезном, практически полном импортозамещении технического углерода. И 2/3 будет уходить еще на экспорт. Это хорошее предприятие.

После выхода на полную мощность на предприятии будет создано почти 500 рабочих мест. Инженерно-техническими кадрами обеспечат могилевские вузы.


 
 
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6 ноября в Могилёве продемонстрировали первую пробную партию уникального для нашей страны технического углерода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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