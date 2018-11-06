Дома «Тамбаза» будет достраивать госпредприятие. Глава государства подписал соответствующий Указ

Там уточнили, что согласно документу указанные объекты достроит новый заказчик – УКС Советского района, а генподрядчиком определен Стройтрест № 4. Чтобы закончить возведение домов, Мингорисполком выделит возвратную бюджетную ссуду в размере 30 млн рублей.





Заказчик вправе заключать договоры долевого строительства с владельцами жилищных облигаций ООО «Тамбаз», а также их правопреемниками по ценам с ограниченной прибылью в размере двух процентов от сметной стоимости строительства.









Указом предусмотрены меры по удешевлению стоимости возведения жилья в интересах пострадавших граждан. Кроме того, страховые компании‚ поручители и залогодатели‚ обеспечивавшие исполнение «Тамбазом» обязательств по жилищным облигациям, должны осуществить страховые выплаты в размере номинальной стоимости облигаций их держателям на основании заявлений, поданных гражданами до 31 декабря 2018 года включительно.



