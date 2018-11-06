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Дома «Тамбаза» будет достраивать госпредприятие. Глава государства подписал соответствующий Указ

07.11.2018 09:44 — Разное | Партизан  
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Указ № 430 об условиях завершения строительства жилых домов возле ул. М. Богдановича подписал Александр Лукашенко 6 ноября, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе Президента Беларуси.

Там уточнили, что согласно документу указанные объекты достроит новый заказчик – УКС Советского района, а генподрядчиком определен Стройтрест № 4. Чтобы закончить возведение домов, Мингорисполком выделит возвратную бюджетную ссуду в размере 30 млн рублей.

Заказчик вправе заключать договоры долевого строительства с владельцами жилищных облигаций ООО «Тамбаз», а также их правопреемниками по ценам с ограниченной прибылью в размере двух процентов от сметной стоимости строительства.


Указом предусмотрены меры по удешевлению стоимости возведения жилья в интересах пострадавших граждан. Кроме того, страховые компании‚ поручители и залогодатели‚ обеспечивавшие исполнение «Тамбазом» обязательств по жилищным облигациям, должны осуществить страховые выплаты в размере номинальной стоимости облигаций их держателям на основании заявлений, поданных гражданами до 31 декабря 2018 года включительно.


 
Теги: Минск
 
 
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Указ № 430 об условиях завершения строительства жилых домов возле ул. М. Богдановича подписал Александр Лукашенко 6 ноября, сообщили корреспонденту...
 
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