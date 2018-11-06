Когда откроют здание Верховного суда? Вот как оно сейчас выглядит





пишет tut.by Стройка тут началась в октябре 2016 года. Год назад зампред Верховного суда говорил, что сдать объект планируют к 7 ноября 2018 года. В мае УКС Мингорисполкома отвечал, что ввести здание в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2018 года. Но сегодня в УКСе говорят, что реализация проекта завершится в 2019 году. Посмотрим, как сейчас выглядит новое здание,tut.by





Внешне объект кажется завершенным. Рабочие на парковке заканчивают укладывать плитку, около здания есть урны, скамейки и клумбы. Высажены растения, установлено освещение и столбики от заезда машин. У входа заметен фонтан из черного гранита. Но кое-где еще можно увидеть строительные леса.





Рабочие говорят, что здание, конечно, могут открыть к 7 ноября. Но — следующего года. «Там еще хватает недоделок», — добавляют они.





О финансировании этого объекта мы писали ранее. В мае из распоряжения президента мы выяснили, что финансирование работ по проектированию и строительству проекта осуществляется из средств республиканского бюджета в рамках государственной программы на очередной год, бюджета Минска , инвесторов и иных источников. Например, на стройку пришлось раскошелиться иранской компании «Кейсон» — речь шла о сумме в два миллиона долларов в качестве мзды за то, что им продлевают сроки возведения «Магнита Минска».









Напомним, с обустройством объекта связан и ряд недешевых закупок. Например, герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада стоят больше 112 тысяч долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тысяч долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий за 830 тысяч долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тысяч долларов.



