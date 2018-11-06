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Арестована жена азербайджанского банкира, потратившая 16 млн фунтов в универмаге в Лондоне

07.11.2018 09:29 — Разное | Партизан  
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Магистратский суд в Лондоне арестовал жену бывшего азербайджанского банкира Замиру Хаджиеву в рамках расследования источников ее богатства.

Женщине, потратившей 16 млн фунтов в одном только универмаге Harrods в Лондоне, грозит экстрадиция.

Хаджиева была задержана сотрудниками лондонской полиции, действующими по запросу властей Азербайджана, на прошлой неделе, ей было предъявлено обвинение в незаконном присвоении средств, говорится в сообщении Вестминстерского магистратского суда.

Сторона обвинения настаивала на аресте Хаджиевой из опасений, что она может покинуть страну. Защита просила отпустить женщину под домашний арест, указывая, что она не собирается уезжать из Британии, где находятся ее дети.

Судья согласилась отпустить 55-летнюю Хаджиеву под залог в 500 тыс. фунтов, разрешив отбывать арест в ее доме в Найтсбридже. Однако это решение было обжаловано стороной обвинения, и Хаджиева в настоящее время остается под стражей.

Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был осужден в Баку на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве, пишет Би-би-си.

В начале октября Хаджиева стала первой иностранкой, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство Британии по борьбе с преступностью (NCA).

Женщина привлекла внимание правоохранительных органов своим роскошным образом жизни. В частности, власти Британии требуют, чтобы Хаджиева объяснила, где взяла деньги на покупку недвижимости в Лондоне общей стоимостью в 22 млн фунтов (28,5 млн долларов).


Кроме того, как говорится в документах суда, Хаджаева летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов (более 4 тысяч в день).

4 ноября стало известно, что NCA арестовало ювелирные изделия Хаджиевой, которые проходили предпродажную оценку в аукционном доме Chrisitie’s, на сумму более 400 тысяч фунтов.

Среди прочего речь идет об ожерелье из сапфиров и рубинов Boucheron стоимостью до 120 тысяч фунтов стерлингов и перламутровом ожерелье Van Cleef & Arpels, оцененном в 20 тысяч фунтов.


 
 
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Магистратский суд в Лондоне арестовал жену бывшего азербайджанского банкира Замиру Хаджиеву в рамках расследования источников ее богатства.
 
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