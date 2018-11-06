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Белорусские бриллианты в российской оправе: в Минске запустили ювелирный бренд
07.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские бриллианты в российской оправе. Совместный ювелирный бренд запустили в Минске, передает «МИР 24».
Изделия обеих компаний первыми примерили финалистки конкурса «Мисс Беларусь» во время презентации. Многие украшения создавали по мотивам произведений известных художников. Но главная особенность – синтезированные бриллианты. Их получают при использовании современных технологий и оборудования, которое воссоздает природный процесс роста камня.
«Искусственные алмазы, которые выращиваются в Беларуси, у меня нет никакого сомнения, что у них большое будущее. Совсем недавно, буквально несколько десятков лет назад, люди считали, что искусственный жемчуг это нереально. Сегодня нами поставлено оборудование в Беларусь по производству ювелирных изделий, обучены специалисты, поставлены программы, отобраны модели. И начинается реальная поставка продукции совместного предприятия на рынки Беларуси», – указал президент ювелирной компании Флун Гумеров.
Представители обеих компаний уверяют, что это сотрудничество – долгосрочное. Одну часть изделий будут производить в Беларуси, другую – в России. Продукция ориентирована не только на рынок Союзного государства, но и на зарубежный.
В мире есть только пять компаний, которым удалось вырастить алмазы, похожие на белорусские.
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Изделия первыми примерили финалистки конкурса «Мисс Беларусь» во время презентации. Многие украшения создавали по мотивам произведений известных художников.
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