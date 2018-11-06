Почти во всех городах Витебщины упали цены на квартиры. В Новополоцке они самые доступные

На волне кредитного ажиотажа в начале года цены на квартиры в городах Витебской области демонстрировали уверенный рост. Но в последние месяцы динамика сменила «плюс» на «минус», сообщает Realt.by.

В последнем квартале в Витебске заключали по 190−220 сделок купли-продажи квартир в месяц, в других крупных городах области — 45−50.

Если сравнить эти показатели с аналогичным периодом прошлого года, то «в плюсе» оказался лишь Полоцк — спрос здесь вырос на 19%. Остальные города сдали свои позиции: в Витебске количество сделок за год снизилось на 14%, в Орше — на 10%. В Новополоцке спрос за те же месяцы сократился на рекордные среди всех крупных городов страны 28%. В малых городах области отмечен рост покупательской активности на 5,1% за год.

Наиболее востребованными у витеблян в 3 квартале 2018 года были 1- и 2-комнатные квартиры — с ними заключали порядка 40% всех сделок. В других крупных городах региона большим спросом пользовались «двушки», на долю которых приходилось до 44%. «Однушки» покупали реже — в 33−36% случаев. Удельный вес 3-комнатных квартир в четырех крупнейших городах Витебщины был на уровне 20%.





Квартиры дешевеют во всем регионе, кроме Орши

За «квадрат» витебской квартиры в сентябре текущего года платили в среднем 541 доллар, что на 5,4% ниже, чем кварталом ранее. В Новополоцке цена проданных квартир составляла в среднем 500 долларов за кв. м (-3,1%). Еще заметнее квартиры подешевели в Полоцке — минус 6,5% за квартал (492 доллара за кв. м). Такие темпы снижения цен — одни из самых существенных среди крупных городов Беларуси.

Орша была единственным крупным городом региона, где за 3 месяца средняя цена квартир выросла. На данный момент она составляет 448 доллара (+2,3%).

Купить 1-комнатную квартиру в Витебске в конце 3-го квартала 2018 года можно было в среднем за 17−23 тысячи долларов. За «двушку» платили 21−31 тысячу. Цены на 3-комнатные квартиры варьировались от 28 до 37 тысяч долларов. В Полоцке, Новополоцке и Орше такие же квартиры стоили на 2−5 тысяч дешевле.

Из-за относительно невысоких цен на квартиры и высокого уровня доходов населения доступность покупки квартиры в Новополоцке — одна из самых высоких в стране. Для приобретения квадратного метра жилья нужно заплатить 90% средней по городу заработной платы. Подобная ситуация среди других городов Беларуси встречается только в другом центре нефтепереработки — Мозыре. В других белорусских городах стоимость «квадрата» обычно на 20−30% выше средней зарплаты.