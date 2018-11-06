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Лукашенко рассказал, что думает об Октябрьской революции
Александр Лукашенко поздравил белорусов с годовщиной Октябрьской революции и назвал этот день эпохальной датой для трудящихся всего мира.
Поздравление
Глава государства отметил, что к прошлому можно относиться по-разному, как и оценивать действия деятелей разных лет. Но именно в дни Октябрьской революции, по его мнению, были заложены основы национального возрождения многих народов.
Беларусь идет по собственному пути развития, основанному на уважении к истории и национальных традиций. Наша страна является единственной страной в мире, где день Октябрьской революции отмечается как государственный праздник, хоть события происходили в соседней стране.
«Уверен, что своим умом, талантом и трудолюбием мы сохраним, приумножим и передадим потомкам наше бесценное национальное достояние - суверенную Беларусь», - сказал Лукашенко.
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Александр Лукашенко поздравил белорусов с годовщиной Октябрьской революции и назвал этот день эпохальной датой для трудящихся всего мира.
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