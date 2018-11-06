ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко рассказал, что думает об Октябрьской революции

07.11.2018 11:53 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко поздравил белорусов с годовщиной Октябрьской революции и назвал этот день эпохальной датой для трудящихся всего мира.

Поздравление опубликовано на президентском онлайн-ресурсе.

Глава государства отметил, что к прошлому можно относиться по-разному, как и оценивать действия деятелей разных лет. Но именно в дни Октябрьской революции, по его мнению, были заложены основы национального возрождения многих народов.

Беларусь идет по собственному пути развития, основанному на уважении к истории и национальных традиций. Наша страна является единственной страной в мире, где день Октябрьской революции отмечается как государственный праздник, хоть события происходили в соседней стране.

«Уверен, что своим умом, талантом и трудолюбием мы сохраним, приумножим и передадим потомкам наше бесценное национальное достояние - суверенную Беларусь», - сказал Лукашенко. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поздравил белорусов с годовщиной Октябрьской революции и назвал этот день эпохальной датой для трудящихся всего мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти во всех городах Витебщины упали цены на квартиры. В Новополоцке они самые доступные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика