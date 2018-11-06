ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Личный опыт отделки. 10 советов родителей, которые молодая семья посчитала ужасными

07.11.2018 11:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

«Родители у нас с мужем отличные, но пока занимались отделкой, услышали десяток просто ужасных советов. Мы даже составили топ таких», — поделилась молодая семья. Катя и Игорь (имена изменены) хотели рассказать о своем жилье, но боялись обидеть родных, поэтому попросили изменить имена и проиллюстрировать их рассказ произвольно.

— Все-таки родители — это родители. И это они подарили нам квартиру — мы на нее бы заработали только лет через десять, да еще кредит бы брали А так — мы поженились полтора года назад, нам по 23, наши родители скинулись и подарили нам эту новую однушку, — рассказывает Катя. — Отделкой мы занимались уже за свой счет.

Поначалу и ребята и их родители были в шоке от того, как выглядит новостройка внутри.


ремонт, быть стойкими, Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

— Квартира площадью 43 квадратных метра, но этот серый бетон жуткий, казалось, что это одиночная камера. Родители поучали свое жилье уже с обоями в цветочек — они тоже не представляли, как выглядит квартира без отделки.

Игорь посмотрел форумы, составил план отделки. Родители нашли пару отделочников, по знакомству. Привели их и попросили посчитать, сколько обойдется подготовить квартиру до той стадии, когда можно клеить обои, класть ламинат. На них были стены, откосы, потолок, перенос электрики и разводка труб. Они же должны были сделать ванную под ключ. Насчитали 6 тысяч рублей без материалов на ванную.

— Дорого, но мы согласились, — говорит Катя. — Игорь работает в логистике, зарплата 1500 рублей, я- в рекламе, зарплата около тысячи рублей. У нас со свадьбы оставалось четыре тысячи рублей.

— Мы жили у моих родителей, так что могли отложить на отделку. Строители предупредили, что будут работать три месяца и не обманули, — уточняет Игорь. — Даже с учетом того, что один из них два раза уходил в недельный запой, уложились в сроки.

— Первый совет, который дала нам моя мама, это заказать глянцевые натяжные потолки, потому что все так делают, так дешевле и глянец визуально делает потолки выше, — говорит Катя. — Но я видела, как это смотрится. И отказалось. Мама, кажется, расстроилась.

— Второй совет я получил от отца, — продолжает Игорь. — Отец осмотрел наш маленький совмещенный санузел и заявил, что обычная стиральная машинка там не станет, не хватает 10 сантиметров, дверца-иллюминатор при открывании будет упираться в унитаз. А вот если прорубить проем в стене между прихожей и санузлом, отлично все вместится. И загружать белье можно будет прямо из прихожей. Пришлось показать ему в картинках, что давно существуют узкие машинки с вертикальной загрузкой. Он очень удивился, что кто-то соглашается ставить машинку без иллюминатора. Типа, а как ты определишь, что внутри происходит?


Фото: edkin

— Третий совет — повесить в ванной стационарную сушилку для белья. Потому что в межсезонье на балконе ничего не сохнет. Совет не глупый, но… сушилки уродуют ванную! В общем, сушилку не повесили. В межсезонье досушиваем полотенца в ванной на специальной сушилке, которая крепится на саму ванную. Тоже не эстетично, но посушил и спрятал все в кладовую. Это не вечные стариковские веревки над ванной.

— Мои родители советовали объединить кухню с комнатой, — современно так чтоб было, молодежно и модно, — говорит Игорь. — Но это перепланировка. К тому же кухня большая, 13 квадратных метров, ее можно как гостиную использовать — мы так ее и распланировали. И с ноутбуком там посидеть, когда второй спит. В общем, странный «модный» совет. Я отказался, сказав, что это дорого и потому родители не обиделись.

Но то, что я не последовал очередному их совету, их огорчило. Я отказался от малиновой плитки в ванную и от таких (забыл как называются) вставочек с золотыми цветочками, которые мама присмотрела. В мокрых зонах на стенах у нас теперь мелкая белая плитка, остальная часть покрашена серой краской для мокрых помещений, на полу серая плитка. Родители говорят — у нас «детдомовская» ванная. Откуда они знают, как выглядели ванные в детдомах?

— Моя мама настойчиво рекомендовала в прихожей поставить «нормальную» прихожую. Такую, дубовую, где моноблоком шкаф, зеркало, вешалка и тумба для одежды. Но в квартире уже есть кладовая под гардеробную. Зачем шкаф в прихожей?! Повесили икеевскую деревянную вешалку и поставили деревянную скамейку-обувницу. Занимает все мало места. Мама говорит, так обустраиваются только нищие, — смеется Катя.


Фото носит иллюстративный характер. Источник: roomester.ru

— Седьмой совет давали обе мамы. Они уверяли, что двуспальная кровать в однушке — неприлично. Вот приедут все родственники на новоселье — где сидеть будут? На кровати что ли? В общем, мы отгородили часть комнаты, сделали нишу и поставили-таки там кровать. Ее можно спрятать за шторами, чтобы гости не видели. И купили диван для гостей. Гости к нам за год пришли только раз — и сидели все на кухне, всем хватило места. Ради чего заморачивались — непонятно. Гипсокартонная стена обошлась в 300 долларов, спать в нише как-то не удобно, стенки давят…

— А еще нам советовали постелить линолеум в прихожей и на кухне, потому что дешево и практично, или заложить все плиткой — потому что это на века. Выбрать двери и мебель цвета венге — потому, что выглядят такие дороже. Очень рекомендовали штукатурку в прихожую — ее ведь легко мыть, современные виды смотрятся дорого и служат двадцать лет. Папа Игоря готов был все оплатить, если согласимся. Представляете — двадцать лет с одной штукатуркой?! За что? — возмущается Катя.

— А твоя мама нам подарила шикарные бордового цвета шторы с ламбрекенами на годовщину свадьбы, — смеется Игорь. — Шторы мы так и не повесили. А они ей обошлись, кстати, в 500 рублей!

Впрочем, ребята говорят, что были и прекрасные советы. Например, родители советовали, как организовать вентиляцию в санузле, чтобы любые запахи и влага исчезали моментально. Какие должны быть обои, чтобы их ребята сами могли поклеить, не нанимая людей. Советовали, из чего должна быть кухня, чтобы не расклеилась от влаги за три года.

— Наши отцы помогли здорово сэкономить на кухне. Мы показали, какую хотим, а они ее просчитали, заказали распил и фасады, и сами собрали. Обошлась в 2000 рублей, а на заказ стоила бы не меньше шести тысяч. А еще отцы сделали нам гардеробную — по нашим эскизам. Из натурального дерева! В гардеробной и сейчас пахнет сухим деревом! — резюмируют молодожены.

И советуют тем, кто затевает первый ремонт, готовится к тому, что советов им дадут очень много. «Нужно их фильтровать, ведь вам жить в этой квартире, а не родителям. И это очень сложно, особенно если не вы сами заработали на жилье, а его вам подарили», — уверен Игорь.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас будет курировать экспорт в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика