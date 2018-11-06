Личный опыт отделки. 10 советов родителей, которые молодая семья посчитала ужасными

«Родители у нас с мужем отличные, но пока занимались отделкой, услышали десяток просто ужасных советов. Мы даже составили топ таких», — поделилась молодая семья. Катя и Игорь (имена изменены) хотели рассказать о своем жилье, но боялись обидеть родных, поэтому попросили изменить имена и проиллюстрировать их рассказ произвольно.

— Все-таки родители — это родители. И это они подарили нам квартиру — мы на нее бы заработали только лет через десять, да еще кредит бы брали А так — мы поженились полтора года назад, нам по 23, наши родители скинулись и подарили нам эту новую однушку, — рассказывает Катя. — Отделкой мы занимались уже за свой счет.

Поначалу и ребята и их родители были в шоке от того, как выглядит новостройка внутри.



ремонт, быть стойкими, Фото: Даяна Александрович, TUT.BY

— Квартира площадью 43 квадратных метра, но этот серый бетон жуткий, казалось, что это одиночная камера. Родители поучали свое жилье уже с обоями в цветочек — они тоже не представляли, как выглядит квартира без отделки.

Игорь посмотрел форумы, составил план отделки. Родители нашли пару отделочников, по знакомству. Привели их и попросили посчитать, сколько обойдется подготовить квартиру до той стадии, когда можно клеить обои, класть ламинат. На них были стены, откосы, потолок, перенос электрики и разводка труб. Они же должны были сделать ванную под ключ. Насчитали 6 тысяч рублей без материалов на ванную.

— Дорого, но мы согласились, — говорит Катя. — Игорь работает в логистике, зарплата 1500 рублей, я- в рекламе, зарплата около тысячи рублей. У нас со свадьбы оставалось четыре тысячи рублей.

— Мы жили у моих родителей, так что могли отложить на отделку. Строители предупредили, что будут работать три месяца и не обманули, — уточняет Игорь. — Даже с учетом того, что один из них два раза уходил в недельный запой, уложились в сроки.

— Первый совет, который дала нам моя мама, это заказать глянцевые натяжные потолки, потому что все так делают, так дешевле и глянец визуально делает потолки выше, — говорит Катя. — Но я видела, как это смотрится. И отказалось. Мама, кажется, расстроилась.

— Второй совет я получил от отца, — продолжает Игорь. — Отец осмотрел наш маленький совмещенный санузел и заявил, что обычная стиральная машинка там не станет, не хватает 10 сантиметров, дверца-иллюминатор при открывании будет упираться в унитаз. А вот если прорубить проем в стене между прихожей и санузлом, отлично все вместится. И загружать белье можно будет прямо из прихожей. Пришлось показать ему в картинках, что давно существуют узкие машинки с вертикальной загрузкой. Он очень удивился, что кто-то соглашается ставить машинку без иллюминатора. Типа, а как ты определишь, что внутри происходит?



Фото: edkin

— Третий совет — повесить в ванной стационарную сушилку для белья. Потому что в межсезонье на балконе ничего не сохнет. Совет не глупый, но… сушилки уродуют ванную! В общем, сушилку не повесили. В межсезонье досушиваем полотенца в ванной на специальной сушилке, которая крепится на саму ванную. Тоже не эстетично, но посушил и спрятал все в кладовую. Это не вечные стариковские веревки над ванной.

— Мои родители советовали объединить кухню с комнатой, — современно так чтоб было, молодежно и модно, — говорит Игорь. — Но это перепланировка. К тому же кухня большая, 13 квадратных метров, ее можно как гостиную использовать — мы так ее и распланировали. И с ноутбуком там посидеть, когда второй спит. В общем, странный «модный» совет. Я отказался, сказав, что это дорого и потому родители не обиделись.

Но то, что я не последовал очередному их совету, их огорчило. Я отказался от малиновой плитки в ванную и от таких (забыл как называются) вставочек с золотыми цветочками, которые мама присмотрела. В мокрых зонах на стенах у нас теперь мелкая белая плитка, остальная часть покрашена серой краской для мокрых помещений, на полу серая плитка. Родители говорят — у нас «детдомовская» ванная. Откуда они знают, как выглядели ванные в детдомах?

— Моя мама настойчиво рекомендовала в прихожей поставить «нормальную» прихожую. Такую, дубовую, где моноблоком шкаф, зеркало, вешалка и тумба для одежды. Но в квартире уже есть кладовая под гардеробную. Зачем шкаф в прихожей?! Повесили икеевскую деревянную вешалку и поставили деревянную скамейку-обувницу. Занимает все мало места. Мама говорит, так обустраиваются только нищие, — смеется Катя.



Фото носит иллюстративный характер. Источник: roomester.ru

— Седьмой совет давали обе мамы. Они уверяли, что двуспальная кровать в однушке — неприлично. Вот приедут все родственники на новоселье — где сидеть будут? На кровати что ли? В общем, мы отгородили часть комнаты, сделали нишу и поставили-таки там кровать. Ее можно спрятать за шторами, чтобы гости не видели. И купили диван для гостей. Гости к нам за год пришли только раз — и сидели все на кухне, всем хватило места. Ради чего заморачивались — непонятно. Гипсокартонная стена обошлась в 300 долларов, спать в нише как-то не удобно, стенки давят…

— А еще нам советовали постелить линолеум в прихожей и на кухне, потому что дешево и практично, или заложить все плиткой — потому что это на века. Выбрать двери и мебель цвета венге — потому, что выглядят такие дороже. Очень рекомендовали штукатурку в прихожую — ее ведь легко мыть, современные виды смотрятся дорого и служат двадцать лет. Папа Игоря готов был все оплатить, если согласимся. Представляете — двадцать лет с одной штукатуркой?! За что? — возмущается Катя.

— А твоя мама нам подарила шикарные бордового цвета шторы с ламбрекенами на годовщину свадьбы, — смеется Игорь. — Шторы мы так и не повесили. А они ей обошлись, кстати, в 500 рублей!

Впрочем, ребята говорят, что были и прекрасные советы. Например, родители советовали, как организовать вентиляцию в санузле, чтобы любые запахи и влага исчезали моментально. Какие должны быть обои, чтобы их ребята сами могли поклеить, не нанимая людей. Советовали, из чего должна быть кухня, чтобы не расклеилась от влаги за три года.

— Наши отцы помогли здорово сэкономить на кухне. Мы показали, какую хотим, а они ее просчитали, заказали распил и фасады, и сами собрали. Обошлась в 2000 рублей, а на заказ стоила бы не меньше шести тысяч. А еще отцы сделали нам гардеробную — по нашим эскизам. Из натурального дерева! В гардеробной и сейчас пахнет сухим деревом! — резюмируют молодожены.

И советуют тем, кто затевает первый ремонт, готовится к тому, что советов им дадут очень много. «Нужно их фильтровать, ведь вам жить в этой квартире, а не родителям. И это очень сложно, особенно если не вы сами заработали на жилье, а его вам подарили», — уверен Игорь.