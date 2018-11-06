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Лукашенко поздравил белорусов с Днем Октябрьской революции: эта эпохальная дата стала символом надежд на светлое будущее

07.11.2018 11:00 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции, сообщает пресс-служба главы государства. 

"В летописи человечества эта поистине эпохальная дата стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее", - говорится в поздравлении президента.

А.Лукашенко отметил, что можно по-разному относиться к событиям прошлого, оценивая тех либо иных исторических деятелей. "Однако именно тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов и их право на самоопределение", - отметил он. 

По словам главы государства, современная Республика Беларусь уверенно идет собственным путем развития. "Созидательный труд, уважение к истории, славным традициям и свершениям многих поколений - главные факторы консолидации белорусского общества", - подчеркнул А.Лукашенко. 

"Уверен, что своим умом, талантом и трудолюбием мы сохраним, приумножим и передадим потомкам наше бесценное национальное достояние - суверенную Беларусь", - подытожил президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции, сообщает пресс-служба главы государства.  "В летописи...
 
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