Лукашенко поздравил белорусов с Днем Октябрьской революции: эта эпохальная дата стала символом надежд на светлое будущее

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Октябрьской революции, сообщает пресс-служба главы государства.

"В летописи человечества эта поистине эпохальная дата стала для трудящихся всего мира символом обновления, освобождения от угнетения и новых надежд на светлое будущее", - говорится в поздравлении президента.

А.Лукашенко отметил, что можно по-разному относиться к событиям прошлого, оценивая тех либо иных исторических деятелей. "Однако именно тогда были заложены основы для национального возрождения многих народов и их право на самоопределение", - отметил он.

По словам главы государства, современная Республика Беларусь уверенно идет собственным путем развития. "Созидательный труд, уважение к истории, славным традициям и свершениям многих поколений - главные факторы консолидации белорусского общества", - подчеркнул А.Лукашенко.

"Уверен, что своим умом, талантом и трудолюбием мы сохраним, приумножим и передадим потомкам наше бесценное национальное достояние - суверенную Беларусь", - подытожил президент.