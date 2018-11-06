Евроторг отложил IPO в Лондоне до улучшения конъюнктуры рынка

Крупнейший белорусский ритейлер "Евроторг" решил отложить IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) из-за текущих рыночных условий, говорится в сообщении компании.

"Eurotorg Holding Plc отложил запланированное IPO из-за текущих рыночных условий. Несмотря на значительный интерес инвесторов, "Евроторг" решил продолжить свое IPO, когда условия на рынке капитала станут более благоприятными для развивающихся рынков", - отмечается в сообщении.

"Евроторг" пересмотрит свои планы относительно IPO, "как только рыночные условия станут более благоприятными для оценки, отражающей истинный потенциал компании".

Как сообщалось, "Евроторг" планировал провести IPO в Лондоне. Предполагался выпуск глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные акции компании. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".

"Евроторг" по итогам 2017 года занимал 19% розничного рынка Беларуси. На 30 июня 2018 года у "Евроторга" было 627 магазинов. Выручка компании в первом полугодии 2018 года выросла в долларовом выражении на 9,6% - до $1,1 млрд, скорректированная EBITDA - на 7,3%, до $98,4 млн.

Глобальными координаторами IPO выступали Credit Suisse и J.P.Morgan, совместными букраннерами - Bank of America Merrill Lynch, "Ренессанс Капитал", Sova Capital, UBS и Wood & Company.