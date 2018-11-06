﻿ Налоговые доходы бюджета Могилевской области в январе-сентябре выросли на 14% до Br866,6 млн. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговые доходы бюджета Могилевской области в январе-сентябре выросли на 14% до Br866,6 млн

07.11.2018 10:15 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-сентябрь  составили Br866,6 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога – Br303,8 млн (35,1%), налога на добавленную стоимость - Br105,9  млн (12,2%), акцизов – Br71,3 млн (8,2%) налога на прибыль - Br64,4 млн (7,5%).

Лидируют в структуре поступлений организации государственного сектора экономики. На их долю приходится 63,5% общих поступлений (Br 550 млн). Организации негосударственного сектора уплатили в бюджет Br247,2 млн (28,5%), индивидуальные предприниматели – Br36,1 млн (4,2%), физические лица – Br33,3 млн (3,8%).

По состоянию на 1 октября в области насчитывалось  389,7 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,4 тыс. – организации негосударственного сектора экономики, 2,4 тыс. – государственные организаций, 23,2 тыс. – индивидуальные предприниматели, 350,7 тыс. – физические лица.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-сентябрь  составили Br866,6 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт. Парадоксальная «щедрость» Андрейченко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика