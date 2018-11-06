Налоговые доходы бюджета Могилевской области в январе-сентябре выросли на 14% до Br866,6 млн

Налоговые доходы консолидированного бюджета Могилевской области за январь-сентябрь составили Br866,6 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14%, сообщили в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога – Br303,8 млн (35,1%), налога на добавленную стоимость - Br105,9 млн (12,2%), акцизов – Br71,3 млн (8,2%) налога на прибыль - Br64,4 млн (7,5%).

Лидируют в структуре поступлений организации государственного сектора экономики. На их долю приходится 63,5% общих поступлений (Br 550 млн). Организации негосударственного сектора уплатили в бюджет Br247,2 млн (28,5%), индивидуальные предприниматели – Br36,1 млн (4,2%), физические лица – Br33,3 млн (3,8%).

По состоянию на 1 октября в области насчитывалось 389,7 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,4 тыс. – организации негосударственного сектора экономики, 2,4 тыс. – государственные организаций, 23,2 тыс. – индивидуальные предприниматели, 350,7 тыс. – физические лица.