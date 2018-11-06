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07.11.2018 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Уважаемые жители Дубровенского района!
Примите искренние поздравления с Днем Октябрьской революции!

События октября 1917 года стали началом коренных социальных преобразований в стране, повлияли на ход мировой истории. Провозглашенные революцией идеалы равенства и справедливости нашли отклик в народе, стали основой экономической и социальной политики.
Отмечая этот день, мы отдаем дань признательности всем поколениям советских людей, которые заложили фундамент нашей экономики, отстояли честь и независимость страны в годы военных лихолетий, прославили наше государство достижениями в науке, культуре, спорте.
Получив в наследство от СССР значительный экономический потенциал, суверенная Беларусь сохранила все лучшее, что было создано в годы советской власти.
Нашей стране присущи эффективная социальная политика, гармония в межнациональных отношениях, гражданам обеспечены условия для развития их способностей во всех сферах современной жизни.
Желаем жителям Дубровенщины крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях! Пусть чистое мирное небо всегда будет над нашей головой!

ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ДУБРОВЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

Уважаемые дубровенцы!
Для нашей страны — 7 ноября — дата судьбоносная, поскольку благодаря событиям 1917 года мы обрели свою государственность. Достижения, которыми гордится независимая Беларусь сегодня: эффективная государственная власть, социально ориентированная экономика, развитые образование, наука и культура.

Несмотря на различные современные оценки, Великая Октябрьская революция — эпохальное событие XX века, которое претворило в жизнь такие основополагающие принципы, как право наций на самоопределение, уважение к людям труда, социальная справедливость.
Наследуя все лучшее из прошлого, белорусский народ целеустремленно идет по пути укрепления молодого суверенного государства, с оптимизмом смотрит в будущее.
Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть вам всегда сопутствует успех в труде на благо родной страны.

Анатолий ЛУКАШОВ,
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

 
 
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Уважаемые жители Дубровенского района! Примите искренние поздравления с Днем Октябрьской революции! События октября 1917 года стали началом коренных социальных...
 
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