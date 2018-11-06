Первый этап переписи стартовал





Проверку адресного хозяйства в г.п. Вороново проводит регистратор Ольга Масюль.

В понедельник, 5 ноября, в Беларуси начался первый этап переписи населения. Как сообщает Белстат, продлится он до 30 ноября. За это время будут составлены списки домов и зарегистрированных в них граждан в городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах.

Для получения этих сведений привлечено 1000 человек. В нашем районе приступили к работе три регистратора, работники РУП ЖКХ: два в райцентре, один — в г.п. Радунь. Обход они будут осуществлять в рабочие дни. Регистраторы обследуют все строения, как действующие, так и находящиеся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи, а также нежилые помещения, занятые организациями.

Регистраторы оснащены планшетными компьютерами с установленным на них специальным программным обеспечением. На карте регистраторского участка отображены объекты местности (дороги, улицы, строения) с указанием адресных точек зданий. При проверке специалист уточнит, действительно ли здание существует по указанному адресу, проверит его назначение, количество квартир, подъездов и тому подобное. При необходимости информация будет откорректирована. К примеру, если в ходе проверки адресного хозяйства регистратор обнаружит здание, отсутствующее в рабочем списке, но в котором проживают люди, он должен будет добавить новую адресную точку здания на карту и заполнить атрибутивную информа-цию для нее.

Перепись населения, напомним, пройдет в октябре 2019 года. Ее программу утвердил Совмин. Всемирный банк планирует выделить 1,9 млн долларов на проведение мероприятия. Во время переписи населения граждане смогут ответить на вопросы переписчиков или самостоятельно заполнить анкету в интернете.

Татьяна Дудко.