В Вороново работал специалист из Китая





Творчество индивидуального предпринимателя Анатолия Желудевича из Вороново в световом оформлении сцены городского центра культуры всегда добавляет изюминку в мероприятия, которые там проходят. На вооружении у него современная техника, которая, конечно же, требует профессионального обслуживания. За помощью он обращается к разным специалистам, а иногда и к самим производителям. Недавно из-за возникших проблем со светодиодным экраном Анатолию пришлось наладить деловые связи с китайским производителем Linsn Technology, специализирующимся на светодиодной системе управления. Ближайшие представительства компании находятся в Москве и Варшаве. Оборудование достаточно большое, поэтому доставить его в соседние страны не так просто. Пытались устранить неполадки удаленным способом посредством интернет-связи, но безуспешно. Тогда компания направила своего специалиста прямиком из Китая к нам, в Вороново.







Журналисты районки воспользовались возможностью пообщаться с жителем Поднебесной. Техник Бен Ху признался, что в свои 29 лет успел побывать в 40 странах, но в Беларуси он впервые.

— Китайско-белорусские отношения, дружественные и партнерские, в последнее время стали развиваться очень стремительно. Видите, встречаются не только Президенты, руководители (улыбается). Цель моего приезда сюда — оказать техническую поддержку клиентам нашей фирмы. Помимо этого успел немного познакомиться с Беларусью как турист. Прекрасная европейская страна, много лесов, зелени, очень чисто, — делится своими впечатлениями от двухдневного пребывания Бен. — Интересная кухня, но любимой ее назвать не могу, привык питаться по-другому. Стиль жизни здесь мне нравится: не так суетно, как у нас. Но по родине все равно скучаю — десять месяцев в году я пребываю в командировках.







— Надо сказать, для решения проблемы, с которой я столкнулся, в Беларуси нет специалистов. Спасибо огромное, никак не ожидал помощи издалека, — благодарит китайского друга Анатолий. — Бен помог в калибровке экрана, практическом освоении программного обеспечения техники, поступили и новые деловые предложения. Думаю, наше сотрудничество продолжится. Приятным было и общение вне рабочей обстановки, много узнал о родном для Бена городе Шэньчжэнь, быте китайцев. Рад, что ему понравилось у нас в Вороново.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Ольги МЕЛЬКО.