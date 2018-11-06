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В России утверждены правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона

07.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В России утверждены правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, сообщает ТАСС.

Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу мессенджеры должны проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов. При этом сотовых операторов обяжут вносить в свои базы данных сведения о том, какие приложения использует абонент, а также уникальный код идентификации пользователя, присвоенный мессенджером.

Источник: БЕЛТА.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, сообщает ТАСС. ...
 
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