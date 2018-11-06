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Туман и до +13°С будет в Беларуси 8 ноября
07.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Туман и до 13 градусов тепла будет в Беларуси 8 ноября, сообщили
Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер южный слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 6 градусов тепла, при прояснениях - нуль - минус 2 градуса. В середине дня будет 5-10 градусов тепла, по юго-западу - плюс 11-13 градусов.
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Туман и до 13 градусов тепла будет в Беларуси 8 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
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