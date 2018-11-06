В Бобруйске активисты собирали деньги на стерилизацию уличных кошек, но жителям это не понравилось

В Бобруйске часть жителей при поддержке приюта «Добродетель» предложили инициативу − собирать деньги (добровольно, конечно) и стерилизовать бродячех кошек района. Это один из немногих вариантов, как решать вопрос с уличными животными. Но прошло четыре месяца − и проект пришлось остановить из-за жалоб местных жителей, пишет «Вечерний Бобруйск».

Бобруйскому приюту для бездомных животных идея понравилась − и он предложил свою помощь. По словам председателя приюта Ирины Ковалеровой, активисты обратились в местный зоомагазин, где стояла урна для сбора помощи приюту. Люди предложили поставить ещё одну урну, куда можно пожертвовать денги на стерилизацию бездомных кошек в их районе.

Приют вместе с зоомагазином обсудили идею и согласились её реализовать. За четыре месяца стерилизовали девять кошек, в ближайшее время стерилизуют ещё двух. Стоимость этой услуги − 25 рублей для кошек и 15 для котов.

По словам Ковалеровой, в середине сентября проект пришлось прекратить, потому что «не всем наша идея понравилась».

Возникло недопонимание. Волонтёры ожидали, что граждане поймают животное и позвонят активистам, чтобы они забрали кошку/кота на стерилизацию. Больше от жителей ничего не требовалось. Но, как оказалось, многие считали, что если они жертвуют деньги, то отлавливать животных должны тоже волонтёры. Так как этого не происходило, они обвинили активистов «Добродетели» и продавца зоомагазина в недобросовестности.

В итоге урну решили убрать, потому что уладить конфликт не получалось. Волонтёры попробуют решать проблему уличных животных другим путём − например, установят во дворах стационарные поилки и кормушки: «Но нам нужна помощь. Ведь результат будет тогда, когда действия будут не точечными и разовыми, а когда к решению проблемы подключиться общественность и местная власть».

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