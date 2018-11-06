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На возложение цветов к памятнику Ленина пришли около 500 человек

07.11.2018 12:02 — Разное | KYKY  
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В день Октябрьской революции коммунисты традиционно собираются у памятника Ленину на площади Независимости. В этот раз от партии, Федерации профсоюзов Беларуси и БРСМ пришло около 500 человек, чтобы возложить цветы к памятнику Ленину, пишет euroradio.fm. 

Также прошла акция с участием оркестра − она длилась около 15 минут. Как написал в твиттере журналист Роман Протасевич, на «митинге» призывали не ходить на выборы, потому что «это всё совсем не диктатура пролетариата».

Ярослав Романчук: «7 ноября − трагическая дата в истории»

Экономист Ярослав Романчук написал на своей странице в Facebook о «празднике» 7 ноября. Также он привёл статистику о том, что молодёжь в Америке намного больше, чем их родители, поддерживает социализм и коммунизм.

По словам Романчка, «7 ноября – трагическая дата в истории. Вооружённый захват власти. Политический переворот. Разрушение демократии. Разрушение частной собственности и семейной преемственности. Кто был с ружьём, без морали и гуманизма – стал всем, остальные – жертвами. Вооружённый переворот запустил разрушительные механизмы войн, массовых расстрелов, этических чисток и голода».

Он считает, что 7 ноября «перечеркнуло историю, повернуло её вспять», при этом убив миллионы человек. А слова Александра Лукашенко о том, что 7 ноября − это праздник «мира и истинных прав человек» Ярослав подписал простым «No comment».

Экономист обеспокоен тем, что идеи коммунизма и социализма всё ещё сильны в мире. Даже в США, где от коммунизма, казалось бы, давно выработался иммунитет, растут симпатии к этому общественному строю. Он привёл статистику Фонда памяти жертв коммунизма, который провёл третий опрос американцев по поводу их отношения к социализму и коммунизму. Результаты опубликовали в конце октября 2018 года.

  • 52% миллиениалов (поколение Y, рождённое после 1981 года) предпочитает жить в коллективистких утопиях. Из них 46% − в социалистической стране, ещё 6% − при коммунизме;
     
  • Только 40% миллениалов предпочитает капиталистическую страну;
     
  • 70% американцев считают, что люди с высокими доходами не платят справедливую долю налогов;
     
  • Половина американцев ассоциирует социализм с государствами всеобщего благосостояния Западной Европы и Скандинавии;
     
  • 47% считают, что Россия сейчас − коммунистическая страна;
     
  • Около половины миллиениалов и центениалов (поколение Z, родившееся примерно после 1996 года) симпатизируют социализму. Среди старшего поколения этот показатель − 37%;

Ярослав Романчук считает, что в США есть проблемы в историческом образовании. «Полная каша в мозгах, игнорирование мирового опыта». По его словам, 7 ноября − это дата, «смысл и значение которой по-прежнему остаётся неизвестным в Америке, в развитых странах Европы, которые продолжают симпатизировать социализму и другим формам государственного интервенционизма». 

Читайте по теме: В минской гимназии дети с флагом коммунистической партии танцевали под советские песни

Фото: Роман Протасевич, euroradio.fm

 
 
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В день Октябрьской революции коммунисты традиционно собираются у памятника Ленину на площади Независимости. В этот раз от партии, Федерации профсоюзов Беларуси и...
 
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