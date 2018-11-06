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На возложение цветов к памятнику Ленина пришли около 500 человек
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В день Октябрьской революции коммунисты традиционно собираются у памятника Ленину на площади Независимости. В этот раз от партии, Федерации профсоюзов Беларуси и БРСМ пришло около 500 человек, чтобы возложить цветы к памятнику Ленину,
Также прошла акция с участием оркестра − она длилась около 15 минут. Как
Ярослав Романчук: «7 ноября − трагическая дата в истории»
Экономист Ярослав Романчук
По словам Романчка, «7 ноября – трагическая дата в истории. Вооружённый захват власти. Политический переворот. Разрушение демократии. Разрушение частной собственности и семейной преемственности. Кто был с ружьём, без морали и гуманизма – стал всем, остальные – жертвами. Вооружённый переворот запустил разрушительные механизмы войн, массовых расстрелов, этических чисток и голода».
Он считает, что 7 ноября «перечеркнуло историю, повернуло её вспять», при этом убив миллионы человек. А слова Александра Лукашенко о том, что 7 ноября − это праздник «мира и истинных прав человек» Ярослав подписал простым «No comment».
Экономист обеспокоен тем, что идеи коммунизма и социализма всё ещё сильны в мире. Даже в США, где от коммунизма, казалось бы, давно выработался иммунитет, растут симпатии к этому общественному строю. Он привёл статистику Фонда памяти жертв коммунизма, который провёл третий опрос американцев по поводу их отношения к социализму и коммунизму. Результаты опубликовали в конце октября 2018 года.
Ярослав Романчук считает, что в США есть проблемы в историческом образовании. «Полная каша в мозгах, игнорирование мирового опыта». По его словам, 7 ноября − это дата, «смысл и значение которой по-прежнему остаётся неизвестным в Америке, в развитых странах Европы, которые продолжают симпатизировать социализму и другим формам государственного интервенционизма».
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