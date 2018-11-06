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Минское "Динамо" побеждает в этом сезоне только, если вратари отбивают более 95% бросков

07.11.2018 12:43 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» одержало в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги шесть побед, и во всех важнейшую роль сыграли голкиперы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубры» выигрывают только, если команда пропускает не более одной шайбы, а вратари отбивают минимум 95% бросков.

В игре со «Спартаком» Юнас Энрот отразил отразил 95,5% бросков, в матче с «Северсталью» — 96,9%, во встрече с «Сибирью» — 95,7%, в поединке с «Куньлунем» — 96,8%, а вчера в игре с «Сочи» шведу пришлось отбить 40 бросков из 41, что составило 97,6%.

В гостевой игре с «Локомотивом» Михаил Карнаухов отразил 97,8% бросков, сделав 44 сэйва.

Если же голкиперы пропускают более одной шайбы, то «Динамо» неизменно проигрывает, как это было в 19 из 25 игр нынешнего сезона.

 
 
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Минское "Динамо" одержало в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги шесть побед, и во всех важнейшую роль сыграли голкиперы.
 
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