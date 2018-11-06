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Румас лично будет курировать экспорт в Россию

07.11.2018 13:05 — Разное | Партизан  
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Правительство Беларуси своим постановлением N787 закрепило высших должностных лиц за странами и регионами мира с целью наращивания объемов и диверсификации экспорта товаров и услуг.

Так, согласно документу,  премьер-министр Сергей Румас будет осуществлять общую координацию по продвижению экспорта в России.

Первый вице-премьер будет отвечать за экспорт в Казахстан, Малайзию, Сингапур и Филиппины, вице-премьер Владимир Кухарев - в Литву, Бразилию, Гану и Нигерию, вице-премьер Игорь Петришенко - в Испанию, Францию, Италию, вице-премьер Игорь Ляшенко - в Украину, Венесуэлу, Вьетнам, Индонезию, Туркменистан, Эквадор.

Кроме того, за рядом стран закреплены члены Совета министров Беларуси, Национального собрания, Нацбанка и других госорганов.
 
 
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Правительство Беларуси своим постановлением N787 закрепило высших должностных лиц за странами и регионами мира с целью наращивания объемов и диверсификации...
 
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