Румас лично будет курировать экспорт в Россию

Так, согласно документу, премьер-министр Сергей Румас будет осуществлять общую координацию по продвижению экспорта в России.





Первый вице-премьер будет отвечать за экспорт в Казахстан, Малайзию, Сингапур и Филиппины, вице-премьер Владимир Кухарев - в Литву, Бразилию, Гану и Нигерию, вице-премьер Игорь Петришенко - в Испанию, Францию, Италию, вице-премьер Игорь Ляшенко - в Украину, Венесуэлу, Вьетнам, Индонезию, Туркменистан, Эквадор.





Кроме того, за рядом стран закреплены члены Совета министров Беларуси, Национального собрания, Нацбанка и других госорганов.