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Хабибу предложили стать помощником главы Дагестана

07.11.2018 13:00 — Разное | Партизан  
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Глава Дагестана на вручении высшей награды республики чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову предложил ему стать своим помощником.

Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня глава нашей республики Васильев Владимир Абдуалиевич принял очень тепло отца и меня, а также наградил нас государственными наградами «За заслуги перед Республикой Дагестан», - написал Нурмагомедов в своем Instagram.

При этом Хабиб также получил предложение от главы Дагестана стать его помощником. Этот вопрос будет обсуждаться на следующей их встрече.

Хабиб Нурмагомедов 7 октября победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах. За особый вклад в развитие отечественного спорта он представлен к званию «Народный герой Дагестана».
 

 
 
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Глава Дагестана на вручении высшей награды республики чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову предложил ему стать своим помощником.
 
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