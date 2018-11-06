Хабибу предложили стать помощником главы Дагестана

ТАСС . Об этом сообщает





«Сегодня глава нашей республики Васильев Владимир Абдуалиевич принял очень тепло отца и меня, а также наградил нас государственными наградами «За заслуги перед Республикой Дагестан», - написал Нурмагомедов в своем Instagram.





При этом Хабиб также получил предложение от главы Дагестана стать его помощником. Этот вопрос будет обсуждаться на следующей их встрече.





Хабиб Нурмагомедов 7 октября победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Всего на счету Нурмагомедова 27 побед в 27 боях в смешанных единоборствах. За особый вклад в развитие отечественного спорта он представлен к званию «Народный герой Дагестана».