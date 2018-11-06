Самолет в Индонезии не взлетел из-за вонючих фруктов

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Люди потребовали немедленно убрать плоды из самолета. Некоторые стали агрессивно вести себя по отношению к членам экипажа. Авиарейс задержали примерно на 6 часов. Самолет, который должен был полететь в четыре утра по местному времени, полетел не раньше 11 часов.





Как оказалось, некоторые люди испугались, что воздушное судно перегружено, и самолет может упасть. Кто-то подумал, что их ждет трагическая судьба индонезийского «Боинга 737», разбившегося накануне. Оказалось, что на борту самолета было 2 025 килограммов дуриана. После разгрузки плодов самолет благополучно совершил рейс.



