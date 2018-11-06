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Самолет в Индонезии не взлетел из-за вонючих фруктов

07.11.2018 12:55 — Разное | Партизан  
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Индонезийский самолет, совершающий рейс из Джакарты в Бенкулу задержали из-за тонны вонючих экзотических плодов. Пассажиры пожаловались на резкий запах дуриана (фрукт).



Как передает Oxu.Az, дуриан известен как самый плохо пахнущий фрукт на планете. В отдельных странах его запрещено везти с собой в общественном транспорте.

Люди потребовали немедленно убрать плоды из самолета. Некоторые стали агрессивно вести себя по отношению к членам экипажа. Авиарейс задержали примерно на 6 часов. Самолет, который должен был полететь в четыре утра по местному времени, полетел не раньше 11 часов. 

Как оказалось, некоторые люди испугались, что воздушное судно перегружено, и самолет может упасть. Кто-то подумал, что их ждет трагическая судьба индонезийского «Боинга 737», разбившегося накануне. Оказалось, что на борту самолета было 2 025 килограммов дуриана. После разгрузки плодов самолет благополучно совершил рейс.


 
 
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Индонезийский самолет, совершающий рейс из Джакарты в Бенкулу задержали из-за тонны вонючих экзотических плодов. Пассажиры пожаловались на резкий запах дуриана...
 
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