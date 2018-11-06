|
Самолет в Индонезии не взлетел из-за вонючих фруктов
Индонезийский самолет, совершающий рейс из Джакарты в Бенкулу задержали из-за тонны вонючих экзотических плодов. Пассажиры пожаловались на резкий запах дуриана (фрукт).
Как передает
Люди потребовали немедленно убрать плоды из самолета. Некоторые стали агрессивно вести себя по отношению к членам экипажа. Авиарейс задержали примерно на 6 часов. Самолет, который должен был полететь в четыре утра по местному времени, полетел не раньше 11 часов.
Как оказалось, некоторые люди испугались, что воздушное судно перегружено, и самолет может упасть. Кто-то подумал, что их ждет трагическая судьба индонезийского «Боинга 737», разбившегося накануне. Оказалось, что на борту самолета было 2 025 килограммов дуриана. После разгрузки плодов самолет благополучно совершил рейс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индонезийский самолет, совершающий рейс из Джакарты в Бенкулу задержали из-за тонны вонючих экзотических плодов. Пассажиры пожаловались на резкий запах дуриана...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)