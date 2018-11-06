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Впервые мусульманки победили на выборах в Конгресс США. Одна их них — беженка из Сомали

07.11.2018 12:30 — Разное | Партизан  
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Беженка из Сомали и 37-летняя мать троих детей Ильхан Омар (о ней подробнее здесь) и дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб стали первыми мусульманками, которые в результате промежуточных выборов войдут в палату представителей.


flickr.com


Омар победила на выборах в Миннесоте с результатом 78.4%, Талиб — Мичигане (89.7%)

Ильхан Омар - 37 лет, она родилась в Сомали и была седьмым и самым младшим ребенком в семье. Девушка рано потеряла мать, затем началась гражданская война, и семья Омар сперва бежала в Кению, где четыре года прожила в лагере для беженцев, а затем получила убежище в США.

К моменту переезда девушка говорила только на сомалийском, но быстро освоилась и вскоре смогла переводить для дедушки, который любил ходить на политические собрания. Омар окончила университет Северной Каролины, получив звание бакалавра политологии. Она работала специалистом-диетологом, особое внимание уделяя детскому питанию.
К этому моменту у Омар уже было трое детей от первого гражданского мужа: несмотря на то, что и она, и ее партнер - мусульмане довольно строгих правил, в 2002 году пара обручилась и подала заявку о вступлении в брак, но сама церемония совершена не была. Супруги прожили вместе шесть лет и приняли решение об окончании отношений, Омар вскоре вышла замуж за другого мужчину, но через два года развелась и вернулась к отцу своих детей, с которым они в этот раз все же расписались.

Параллельно с перипетиями своей личной жизни Омар также занималась политическими кампаниями, руководила штабами кандидатов в сенат и палату представителей штата Миннесота. В 2016 году она победила на выборах в местную палату представителей - ее основным конкурентом со стороны республиканцев был такой же, как и она, выходец из Сомали.


Ильхан Омар вошла в женский зал славы Демократической партии, о ней снят документальный фильм, она также вошла в список женщин, которые изменят мир, по версии журнала Time за 2017 год.

Против Омар сражалась Дженнифер Зелински - республиканка, работающая в отделе психического здоровья некоммерческой медицинской организации.


 
 
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Беженка из Сомали и 37-летняя мать троих детей Ильхан Омар (о ней подробнее здесь) и дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб стали первыми мусульманками, которые...
 
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