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Фотофакт: минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина
На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей. Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина. Было много советских флагов. Пришли не только ветераны, но и молодежь.
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На площади Независимости в Минске собрались около сотни людей. Минские коммунисты возложили цветы к памятнику Ленина. Было много советских флагов. Пришли не...
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